Experiencias con perspectiva de género

El ciclo "Empoderarte", organizado por el Programa Cultura, regresa con una disertante de lujo. Mariana Carbajal, una periodista de extensa trayectoria y trabajo en perspectiva de género, llegó a la provincia para dar una charla que se centrará, principalmente, en los tipos de violencia de género. Es hoy, a las 18:30, en el Centro Cultural Puente Blanco, con entrada libre y gratuita.

Del ciclo ya participaron exponentes femeninos de diversos ámbitos como “Tona” Salino, dirigente política; Julia Mengolini, periodista; Dalia Gutman, comediante; Florencia Freijo, politóloga, además de deportistas y humoristas puntanas, que buscaron con sus palabras promover el debate, ayudando a visibilizar las problemáticas y desigualdades femeninas.

Sobre la charla de esta tarde, Carbajal comentó que estará centrada en la violencia de género, sus mitos y realidades. “A partir de casos que conozco e investigué, relatos de mujeres con las que tuve contacto a partir de mi trabajo para el libro 'Maltratadas' y mi último libro 'Yo te creo, hermana', hablaremos de los tipos de violencia machistas, no solo en la pareja. Busco desarmar mitos que todavía están arraigados en la sociedad de que los hombres son violentos por naturaleza o de que lo celos en el noviazgo son una manifestación de amor”, detalló a ETC.

“También lo que los medios de comunicación decimos y hacemos con esta problemática y cómo a través de las canciones muchas veces reproducimos expresiones que apuntan a consolidar o legitimar la violencia machista”, agregó.

Su objetivo, explicó, es poder concientizar sobre esta problemática dar herramientas sobre cómo ayudar a alguien que vive violencia de género.

La periodista ha publicado varios libros, entre ellos, “El aborto en debate. Apuntes para un debate pendiente”; “Maltratadas. Violencia de género en las relaciones de pareja”; y el último, “Yo te creo, hermana”, que reúne historias de violencias hacia las mujeres, contadas por sus protagonistas. Es miembro de la red PAR (Periodistas de Argentina en Red. Por una comunicación no sexista), docente en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), fue impulsora y fundadora de Ni Una Menos, columnista de "Página 12" y del programa La inmensa minoría, por Radio Con Vos.

Carbajal también conduce el programa "Punto de género" que se emite todas las semanas y centra su mirada en las políticas públicas que se construyen en el ámbito legislativo.

“Me parece una gran iniciativa que sea el Estado el que pueda acercar distintas voces vinculadas con temáticas relacionadas con los derechos de las mujeres y eso me parece para destacar. Estos intercambios para mí son muy enriquecedores, porque además no es que voy a solo a hablar sino que también me permite nutrirme y conocer otras geografías fuera del ámbito metropolitano de Buenos Aires”, indicó la referente en temas de género.

Mariana Carbajal en el ciclo "Empoderarte"

Día: hoy

Hora: 18:30

Lugar: Centro Cultural Puente Blanco

Entrada: gratis