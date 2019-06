El Ministerio de Salud emitió un alerta epidemiológico por triquinosis

Confirmaron que son quince las personas afectadas por la enfermedad. Once son de Concarán y cuatro de Villa Mercedes. Se enfermaron luego de consumir salamines que compraron en La Punilla a principios de junio.

Este viernes a la siesta, el Ministerio de Salud de la provincia confirmó el alerta epidemiológico por triquinosis en San Luis. Rodrigo Verdugo, el jefe del Programa Epidemiología, aseguró que en total, hasta ahora, son 15 personas afectadas: once son de Concarán y cuatro de Villa Mercedes. Todos compraron salamines en La Punilla a principios de junio.

"En Villa Mercedes se registró el caso más grave, se trata de un hombre; otro de los enfermos es un niño de 8 años de Concarán, que está estable y sigue internado en el área de Pediatría del Hospital San Luis. El tercero está internado en Villa de Merlo y no hay una situación actual de gravedad", informó Verdugo.

El jefe del Programa Epidemiología dijo que todo inició el miércoles cuando recibieron una denuncia de sospecha. "El equipo de Respuesta Rápida fue hasta la institución tomó contacto con la familia. Ellos brindaron datos de que habían consumido salamines que compraron en la localidad de La Punilla, durante los primeros de junio", explicó y agregó que les tomaron muestras al padre y a la madre del nene de 8 años de Concarán, para confirmar si ellos también estaban enfermos y el resultado fue positivo.

"Son tres casos confirmados por laboratorio. Y desde el jueves hasta hoy fueron apareciendo más afectados de la localidad de Concarán y de Villa Mercedes. En total son 15 y la mayoría ya inició el tratamiento antiparasitario", aseguró Verdugo.

El funcionario añadió que un equipo de respuesta del Ministerio de Salud, conformado por personal del área de Bromatología y de Vigilancia Epidemiológica, en coordinación con un equipo de Cosafi, del Ministerio del Campo, viajaron a la zona para hacer una evaluación en La Punilla, específicamente, y en las localidades cercanas, como Papagayos y Villa del Carmen; y en Concarán donde reside la mayoría de los afectados.

"Según los datos que manejan por ahora es que todos habrían adquirido los productos en el mismo lugar. Aún no ubicaron a los vendedores, quienes están a cargo de la investigación se basan en los dichos de los afectados", aseveró.

Verdugo dijo que, por ahora, lo más importante es transmitir que hay quince casos y "pedirle a la población que no consuma productos que no estén habilitados para la venta, que no tengan las etiquetas que corresponden a la fecha de elaboración; el número de lote; la fecha de vencimiento y el registro. La mayoría de estos productos artesanales tiene estos datos y deben asegurarse de que sea un local habilitado para la producción y venta", afirmó.

No hay síntomas inmediatos

Según especificó Verdugo, la única manera de saber si una persona está infectada es a través de un análisis de laboratorio. "El animal puede parecer saludable, el producto puede tener el mejor sabor y calidad, pero si está infectado con el parásito, produce la enfermedad", dijo.

Especificó que los síntomas suelen aparecer durante los primeros tres días. "Puede haber dolores abdominales y diarrea, esto significa que se están liberando los parásitos en el sistema digestivo. Esto avanza y a los 15, 20 o más, días aparecen los síntomas específicos de triquinosis como dolor muscular, cuando una persona no se puede ni mover; los ojos rojos y edemas de parpados", aseveró.