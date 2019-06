Santa Rosa: La defensa apunta a la abuela de la beba como responsable de su muerte

“(La madre de la nena) veía que su madre maltrataba mucho a la niña y que siempre la atemorizaba de llevarla al hospital”, dijo el abogado defensor de la pareja.

Conmoción en Santa Rosa del Conlara. Este martes el juez de Instrucción Penal, Jorge Pinto, procesó y dispuso prisión preventiva para una pareja del pueblo por la muerte de una pequeña de un año y medio. A la madre de la niña la investiga por el delito de “homicidio doblemente agravado por el vínculo y alevosía” y a él, que no es su padre, por “homicidio agravado por alevosía”. Sin embargo, la defensa intenta dejar entrever que la responsable de las agresiones podría ser la abuela materna de la menor.

El turno de la pareja para sentarse frente al juez y contar su versión fue el 23 de mayo. “A sus identidades las estamos manteniendo en reserva. Del hecho no dijeron nada, dieron vueltas y trataron de excusarse. Hubo mucha incongruencia entre lo que declaró uno y el otro”, señaló una fuente cercana a la causa. También contó que la joven acusada tiene además otra hija de unos tres años y medio que ahora está con su abuela materna. La chica junto a las dos pequeñas y su pareja vivían en la casa de su madre con ella y dos medio hermanos, menores de edad.

Dijo que la abuela de las niñas se iba a trabajar a las cinco de la madrugada y regresaba a las 17. “Por los informes que brindaron las médicas forenses aseguraron que cuando un niño recibe un golpe en el estómago se le pone duro. La abuela dijo que cuando volvió de trabajar el 6 de mayo (el día que habría sufrido las lesiones la niña) le hizo unos masajes a la nena porque se le hinchaba la pancita. Los golpes que recibió se habrían producido unas pocas horas antes. La madre de la niña la llevó al hospital al otro día cuando ya tenía el estómago flácido”, detalló la fuente.

Sin embargo, José Pérez, el abogado defensor de la pareja, tiene otra idea de lo que pudo haber ocurrido. En comunicación con El Diario, dijo que la joven lloró durante casi toda su declaración indagatoria. “Ella contó todo lo que pasó. No se explica lo de las lesiones de la niña. Me extraña que no haya sido investigada la denunciante, que es su mamá y dueña de la casa donde vivían. Según mis defendidos ella maltrataba a la menor”, expresó.

Dijo que la acusada y sus hijas se fueron a vivir a la casa de la madre de ella unos 15 días antes del hecho. “Alquilaba en otro lugar y como se quedaron sin ese alquiler la madre les ofreció que fueran a vivir ahí. La casa tiene tres habitaciones. La pareja de la chica iba muchas veces y se quedaba a dormir. Él en el comedor porque no lo hacían juntos”, detalló Pérez.

“Ella dice que veía que su madre maltrataba mucho a la niña y que siempre la atemorizaba de llevarla al hospital. Le decía que no la llevara porque la iban a dejar”, resaltó la fuente. Dijo que la chica llevó a la niña al hospital el 7 de mayo “cuando vio que comenzó a vomitar y no quería comer. Le vio que tenía unas manchas en el estómago y la madre le dijo ‘fijate si la llevás, te la van a dejar’, algo así”, dijo el abogado.

Pérez indicó que a la madre de su defendida, en Mendoza, su ex pareja le quitó la tenencia de los hijos que tienen en común por episodios de violencia. “Pedí que él venga a declarar. Mi clienta lo habría denunciado por abuso, tiene una historia de vida dura. Jamás vi que la pericia psicológica de alguien esté totalmente bien, la de ella dice solo que tiene rasgos psicopáticos. En cambio la de su pareja aduce que quiere tapar todo lo que dice”, concluyó.

Actualmente, la pareja está alojada en el Servicio Penitenciario Provincial. El 7 de mayo al mediodía, la joven, de 21 años y de quien no trascendió su identidad, llevó a la niña descompensada al hospital “Doctor Ricardo Roque Ferrara”, de la localidad.

La pequeña “tenía múltiples hematomas en la espalda, escoriaciones y un golpe en la zona genital como si la hubieran pateado o le hubieran pegado una piña”, señaló una fuente judicial cercana a la causa. Luego fue trasladada al Hospital San Luis donde murió dos días después a causa de un traumatismo abdominal que le generó una hemorragia interna y que le provocó un paro cardiorrespiratorio.

Episodios anteriores

Según trascendió, la joven habría llevado a la pequeña al mismo hospital unos meses antes con un traumatismo en la cabeza y dijo que se había caído del andador. La dejaron en observación pero la chica decidió pedir el alta y la retiró. Y que cuando la llevó la última vez habría dicho que se no sabía qué le pasó a la pequeña, que se podría haber golpeado o caído de una silla.