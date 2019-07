Créditos UVA: damnificados no confían en la "ayuda" de Nación

El gobierno de Mauricio Macri podría llamarse el de marcha atrás y los parches. En los últimos días anunció que otorgarán un subsidio para ayudar a aquellos que accedieron a los créditos UVA para tener su vivienda, que sujetos a la inflación, duplicaron el valor de las cuotas y las deudas de las familias que querían su primer hogar. Sin embargo, a nivel local, múltiples beneficiarios marcaron a El Diario su desconfianza ante la medida, en parte por la falta de información otorgada y también porque no creen que ayudará a paliar las abultadas cuotas que mes a mes reciben.

“No llegó ninguna notificación a los bancos. Yo llamé al Banco Nación y me dijeron que no había nada firme, solamente un comunicado oficial que salió”, apuntó Noelia Rossi. Ella accedió al crédito el 26 de setiembre de 2017 y comenzó pagando una cuota de 5.300 pesos. La última cuota que abonó fue de 10.000 pesos y el capital que adeuda a la entidad bancaria asciende a 1.950.000 pesos, cuando en un principio rondaba 1.145.000. Su hipoteca la sacó a 30 años, a una tasa anual fija de 3,9 por ciento.

“Por los cálculos que estamos haciendo, es una burla. Es un subsidio que abarca 15 meses donde se disparó la inflación, no desde que nos otorgaron los préstamos. Y entre esos 15 meses será una bonificación de 1.000, 1.500 pesos dependiendo de las cuotas de cada uno, el interés que tenga el banco. No es una solución, es una estrategia política para la campaña electoral”, remarcó.

“No se entiende bien el anuncio y no estarían incluidos los beneficiarios del ProCrear, con lo cual muchos nos quedaríamos afuera”, describió Andrés Gómez. Él solicitó un crédito en 2017 por 960.000 pesos y hoy tiene una deuda con el Banco Francés de 1.750.000. “Suponemos que es solo para anunciar algo antes de las elecciones, no resuelve nada con respecto al problema de fondo”, criticó.

“Sinceramente todo lo que viene anunciando el gobierno nacional es para estirar. Lo llamamos 'no anuncios' porque dicen cosas que nunca se efectúan. Los grupos de damnificados a nivel nacional hicieron cálculos y no llega a los 180 a 200 pesos por mes”, remarcó Luciana Comerci, otra damnificada que comenzó a pagar en abril de 2018 cuotas de 9 mil pesos y hoy abona el doble. Comenzó debiendo 1.200.000 pesos al banco y ahora debe más de 2.000.000 de pesos.

En San Luis, las familias que accedieron al crédito comenzaron a reunirse y hasta tienen un grupo de Facebook “Hipotecados UVA San Luis”. Calculan que son 413 familias en la provincia y a nivel país según pudieron averiguar son 160.000.

Luego de pedir ayuda al gobierno provincial serán recibidos mañana por Alberto Montiel Díaz, a cargo del Programa Defensa del Consumidor. A nivel nacional, tuvieron un desaire. Alejandro Cacace, diputado provincial, en plena campaña para llegar al Congreso de la Nación por el oficialismo nacional, canceló una reunión con ellos en capital por “problemas de aerolíneas”. “Nos enojamos porque pedimos permiso en nuestros trabajos para reunirnos. No queremos dejar de trabajar para justamente pagar las deudas”, afirmó Comerci.

Préstamos inflados

Que los créditos tuvieran un valor inicial y que hoy casi se hayan duplicado tiene que ver con la famosa Unidad en Valor Adquisitivo (UVA). El sistema de créditos UVA fue lanzado con bombos y platillos en 2016 por el Gobierno de Cambiemos, para que las familias pudieran acceder a un crédito para tener una primera vivienda de manera más flexible que con los tradicionales bancos.

Nada es tan fácil en tiempos de promesas macristas. Y es que el UVA se calcula tomando en cuenta los índices de inflación mensuales. Por poner un ejemplo una unidad de UVA en 2017 era equivalente a 14,5 pesos. Hoy es igual a 38,73 pesos. Un banco, en un hipotético caso, daba un crédito equivalente a 60 mil UVAs.

En 2017 no era preocupante y según los consultados, a créditos cercanos a 1.000.000 de pesos, pagaban cuotas de 5.000 a 8.000 pesos. Pero, 2018 tuvo la peor inflación de los últimos años, cercana al 50 por ciento. Y esas UVAs, multiplicaron su valor, no solo en las cuotas, sino que también en el “capital final” del préstamo. Mes a mes, quienes accedieron al crédito, aumentaron su deuda ostensiblemente.

“Los bancos no dan ninguna justificación. Nosotros exigimos al gobierno nacional porque son ellos los que promocionaron estos préstamos hipotecarios. La modalidad sirve para un país con inflación baja. El Gobierno y los bancos hicieron esto”, dijo Rossi.

“Era muy atractivo el crédito. En 2017 te hablaban de una inflación de no más del 12 por ciento el año pasado y que este año iba a ser de un dígito”, recordó Gómez. “Se va a tornar inviable mi situación si sigue la inflación. Me dieron como respuesta que ahora mi vivienda va a costar más, que el dólar subió y va a valer el doble. Pero yo pedí el préstamo como vivienda familiar y no para hacer un negocio. Yo quiero vivir acá con mi familia”, dijo enojado. “El Banco Central pronosticó algo que no se cumplió y ellos no cumplieron su meta. No es responsabilidad mía ni de ninguno de los tomadores de préstamos. Debía ser una política económica seria, pensada y que iban a cumplir lo que anunciaron. No fue así”, apuntó.