El "sueño" del francés que cruzará el Canal de la Mancha sobre una tabla voladora

El francés Franky Zapata intentará cruzar el jueves (mañana) el Canal de la Mancha a bordo de una tabla voladora. Un "sueño" que cumplirá tres años después de haber inventado su Flyboard propulsada por cinco turborreactores de aire.

¿Cómo se desarrollará su travesía?

Saldremos temprano, entre las 06 y las 09. La idea es cruzar el Canal de la Mancha en unos veinte minutos, a alrededor 140 km/h y a 15/20 metros por encima del agua.

El plan inicial era abastecerse dos veces en vuelo, con la ayuda de un barco posicionado en el mar. Para nosotros ésto hubiera sido más práctico ya que no teníamos que aterrizar en un barco, con todos los problemas que puede conllevar, como un mar agitado.

Lamentablemente, la prefectura marítima francesa nos prohibió abastecernos en aguas francesas, por lo que tuvimos que cambiar de planes y fabricar a último minuto mochilas para transportar queroseno.

A final de cuentas, sólo nos abasteceremos una vez, del lado inglés, a 18 km de las costas francesas. Me posaré en un barco y cambiaré de mochila.

La prefectura marítima cambió de opinión el martes por la noche, pero los sistemas de abastecimiento están en mi casa, es demasiado tarde.

¿Cómo se siente a la víspera de la travesía, está tranquilo?

Lo haré pase lo que pase. Cruzar el Canal de la Mancha es un desafío físico y técnico al que nos preparamos desde hace seis meses. Tuvimos por ejemplo que superar los límites de consumo (de queroseno) de la máquina.

Hoy lo que queremos es cruzar el Canal de la Mancha, aunque la tecnología no nos permite hacerlo en un tramo... pero los primeros cruces del Atlántico no se hicieron sin escalas.

Lo que nos impulsó a cumplir este reto fue también el deseo de seguir los pasos de los pioneros de la aviación, yo mismo soy un fanático de la aviación. Quería ser piloto de helicóptero, desafortunadamente soy daltónico".

¿De dónde le vino la idea?

Al principio, sólo queríamos realizar un sueño, el sueño de volar y mañana volaremos de un país a otro.

Hemos creado una nueva forma de volar, ya no volamos con alas, ya no volamos con la reacción del aire, sólo volamos con la física, el empuje...

Es la máquina voladora más pequeña del mundo. En él, eres como un pájaro, ¡Es tu cuerpo el que vuela!

Esto asustó a gran parte de los inversores, porque cuando la gente me pregunta cuál es el modelo de negocio detrás de todo esto, yo respondo que sólo quería volar.

Como el 99.9% de los productos que he creado, es compulsivo. No invento productos pensando ¿qué me aportarán comercialmente?

