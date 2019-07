Más de 150 puntanos pidieron la autoexclusión de los casinos

Cada vez son más los puntanos que deciden autoexcluirse de los casinos. En la actualidad la lista la conforman 156 personas, 40 más que el año pasado, lo que representa un incremento de más del 25 por ciento de apostadores compulsivos que deciden solicitar ayuda. Así lo informó el Programa Integral de Juegos Responsables, conformado por la Caja Social San Luis, Grupo Slot y la Fundación de Acción Social (FAS).



José María Jantus, gerente de Relaciones Institucional, comentó que el 73 por ciento de los que solicitan que no los dejen ingresar son hombres y el restante mujeres. Señaló que desde el 2010 existe la posibilidad de la autoexclusión y detalló que desde hace tres meses implementaron otro procedimiento.



"En el momento en que uno de ellos decide entrar en la sala, automáticamente compartimos esa información con FAS, para que se pongan en contacto. De esta manera los asesoran y contienen", dijo Jantus.



Además, indicó que cualquier persona puede acercarse a las salas de los casinos o inclusive ir hasta la fundación y pedir de manera voluntaria que no lo dejen entrar. Una vez allí deberán llenar un formulario y asistir con una acompañante que certifique el acuerdo. Además, le pedirán una foto y el número de documento.



"La base de datos se comparte con todas las áreas de control de ingreso de las salas de la provincia. Con la foto ellos identifican rápidamente quienes tienen prohibida la entrada. El contrato tiene una duración de dos años y es irrevocable", detalló Jantus, quien acentuó que el pedido solo lo puede realizar el afectado y que junto a FAS evalúan el tiempo de duración del no ingreso. "Estamos reviéndolo para que sea mucho más efectivo", afirmó.



"Esta es una parte del tratamiento que realizan junto a la fundación, ayuda a las personas que suponemos que tienen un problema. Si no es voluntario no sirve", indicó la ejecutiva del Grupo Slots.



Según los especialistas, la ludopatía es una adicción a los juegos de azar en los que el factor común son las apuestas, por lo que algunos de los primeros indicios de padecerla es que la persona afectada no puede parar de jugar. Además de mentir y ocultar sus acciones, otra de las señales de un ludópata es que en momentos de esparcimiento busca ganar dinero y si lo pierde, intenta recuperarlo.

Decisión voluntaria