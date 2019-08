Ludopatía: prevalece entre personas de 40 a 50 años

El Programa Integral de Juego Responsable cumplió 10 años y lo conmemoró con una jornada, en la que surgió un dato revelador: la mayoría de los jugadores compulsivos tiene entre 40 y 50 años.

Agencias de loterías de otras provincias y diversos especialistas participaron del encuentro organizado por el programa, que está conformado por la Caja Social, Grupo Slots y la Fundación de Acción Social (FAS).

Matías Seguel, licenciado en psicología y miembro de FAS, comentó que actualmente atienden a doce pacientes por ludopatía, una enfermedad que no es visible porque no se ingiere como una droga. "Una persona fuma marihuana y lo llevan al médico, en cambio, a otra que asiste al casino de manera compulsiva nadie se lo plantea", dijo e hizo hincapié en que es una práctica legal y que tranquilamente alguien puede ir a una casa de juegos a las once de la mañana y no sucede nada.

"Eso no genera un conflicto y hace que, a nivel social, no se percate de que es una problemática y que enferma. También colabora a que no pidan ayuda y lo hacen cuando realmente tocan fondo y la dependencia está instalada", contó el especialista. Además, remarcó que las edades de los que asisten son variadas, pero que generalmente tienen entre 40 y 50 años, lo que no quiere decir que no hayan recibido a jóvenes de 20. Agregó que son un 50 por ciento hombres y, el otro restante, mujeres.

Especificó que el sexo masculino opta por diferentes juegos de apuestas. "Comúnmente dicen que lo 'hacen fuerte', que en la jerga significa que apuestan una gran cantidad de dinero. A ellos, la patología les aparece alrededor de los 35 años", explicó Seguel y precisó que, en cambio las mujeres, eligen las máquinas tragamonedas.

"En ellas se da cerca de los 55 años. Creemos que está relacionado a cuestiones de la vida, como la soledad y la depresión. Se sienten estigmatizadas porque está mal visto una mujer jugadora y no un varón", dijo el especialista y señaló que, a diferencia de los hombres, ellas van a las consultas solas.

Detalló que una gran cantidad de pacientes llega a las consultas por sí sola, y otra en menor medida por pedido familiar. "Tiene que ver con la conciencia de la enfermedad. Es cuando ven que el juego se les va de las manos, están en el trabajo y solo piensan en salir para apostar, se dan cuenta y piden ayuda. Otras veces eso no sucede. No se dan cuenta y alguien cercano los trae. Cuando hablás con ellos, no entienden por qué están ahí y sin embargo apostaron autos, casas y perdieron una gran cantidad de dinero", especificó el psicólogo.

La licenciada en psicología y también miembro de FAS, Ana Quiroga, destacó que el juego es patológico cuando deja de ser divertido y expresó que la persona pierde dimensión de lo que apuesta, pasa mucho tiempo adentro de la sala y deja los vínculos de lado. "Siempre decimos que son características individuales y que no se da en todos los casos por igual", dijo.

La Fundación de Acción Social cuenta con un equipo interdisciplinario que está compuesto por médicos psiquiatras y psicólogos. Brindan diversas herramientas para contener a los pacientes. Cualquier persona puede comunicarse con la fundación al 08006666176, línea de ayuda al jugador compulsivo, o al 442212. También completar de forma absolutamente confidencial la solicitud de autoexclusión de las salas de juego.

La especialista remarcó que en una primera instancia, luego de sacar el turno, se les solicita a las personas que asistan con un familiar. Después, conocen el caso, evalúan y analizan para finalmente dar comienzo con la rehabilitación.