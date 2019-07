Advierten sobre el riesgo de no cumplir con las vacunas

La falta de la vacuna contra la meningitis para inmunizar a los niños de 3, 5 ,15 meses y 11 años preocupa a los pediatras. Aseguran que la no colocación puede generar un posible aumento de enfermedades como neumonía, otitis y otro tipo de infecciones. San Luis recibió 5.700 dosis por parte del gobierno nacional de las 32.600 que la Provincia necesita.

Gabriel Pujales, jefe de Terapia Intensiva Pediátrica del Hospital San Luis, destacó que a lo largo del tiempo se han demostrado los amplios beneficios que implica contar con la dosis. "Realmente se vio la disminución de los casos de meningitis. Antes había más cantidad de niños con estas patologías que los podían llevar a la muerte o les dejaba un daño neurológico permanente", acentuó Pujales, quien expresó que los casos aislados que vieron fueron aquellos que no pudieron completar el esquema de vacunación que se da a los 3, 5, 15 meses y 11 años o los que no encontraron las dosis porque no estaban disponibles.

A su vez, manifestó que si hay un desfasaje de tiempo en la colocación existe una alta probabilidad de que el niño contraiga un proceso infeccioso. "La vacuna no es solamente contra una patología, sino que también previene enfermedades respiratorias, pulmonares y la otitis que puede terminar en meningitis", señaló el pediatra.

El especialista resaltó que lo ideal es que los esquemas de vacunación se cumplan y precisó que lo más grave con esta demora es que se pierde el momento de la colocación. "Hay algunos padres que son comprometidos y otros no tanto. Van al vacunatorio, no la encuentran y después se olvidan", contó y resaltó que esta situación lleva a un retroceso. "Con muchos niños solo tenemos una sola oportunidad y después es muy poco probable que vuelva", manifestó.

5700 es el número de dosis que mandó el gobierno nacional de las 32.600 que la Provincia necesita.

De igual modo señaló que el calendario de vacunación de la Argentina es uno de los más completos a nivel mundial. "Hoy en día los papás no deben comprar ni una sola dosis y los niños están cubiertos de acuerdo a sus edades", dijo Pujales y agregó que si dejaran de hacerlo emergerían enfermedades que están erradicadas como el sarampión, neumonía y la meningitis grave. También, agregó que llevó mucho tiempo que las familias se mentalicen sobre la importancia de cumplir con un calendario y que se concientizaran sobre su gravedad. "San Luis es uno de los lugares que más taza de vacunación tenía y es lamentable que no se puede mantener ese trabajo", señaló.

Guillermo Monarde, médico pediatra, comentó que el mundo cambió con la llegada de las vacunas. "Estas no evitan que uno tenga infecciones, pero sí que las patologías no se agraven. Los especialistas jóvenes no saben los estragos que causaba la falta de las vacunas en los niños. He visto infecciones mortales y realmente puede decir que cambiaron la historia de la humanidad", resaltó.

Contó que el faltante de las vacunas favorece la circulación de las baterías en la población. "Existe el efecto rebaño. Si todos están vacunados las infecciones no se desarrollan, pero si uno no lo está afecta a todo el resto", dijo el especialista, quien hizo hincapié en la importancia de que los papás lleven a los chicos a los controles. "La provincia en este tiempo se encargó de comprar un lote de vacunas para que los pequeños estén inmunizados. Solo resta que los padres sean responsables y cumplan con el calendario indicado", acentuó.