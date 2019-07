Piden no consumir chacinados de origen desconocido o dudoso

En la última semana se produjo un brote de triquinosis en la provincia. En total, ya ascienden a 28 los casos confirmados, en su mayoría de Villa Mercedes, que consumieron unos salamines de cerdo infectados de un local en La Punilla a principios de junio. El jefe de Epidemiología del Ministerio de Salud, Rodrigo Verdugo, señaló que el año pasado hubo tres brotes, uno de ellos con 39 casos y originado en la misma localidad. Para prevenir el contagio, pidieron a toda la población que no consuma chacinados y carne de cerdo de origen desconocido o comercializados en locales que no estén habilitados.

Verdugo recomendó a los consumidores evitar comer carne y productos que no exhiban la etiqueta que permita conocer su fecha de elaboración o procedencia, ya que sin esta identificación no es posible saber si fueron sometidos a una prueba diagnóstica. Los chacinados solo deben adquirirse en comercios habilitados y no en puestos informales, en los que no es posible garantizar la inocuidad y trazabilidad (seguimiento del proceso del producto).

Además, el cerdo se debe cocinar adecuadamente hasta que pierda el color rosado, a fin de prevenir la enfermedad. La carne infectada no presenta mal aspecto ni feo olor. El animal puede verse completamente sano y, sin embargo, contener el parásito.

Para los productores se recomienda no alimentar a los cerdos con desperdicios de mataderos o residuos de comidas; mantener una buena higiene, control y eliminación de roedores; y evitar que los cerdos tengan acceso a la basura y contacto con las ratas. También es importante notificar las sospechas de infestación a las autoridades; realizar los controles oficiales para descartar la presencia de triquinas en la carne de porcino y equino; y examinar muestras del diafragma, músculos intercostales, base de la lengua y maseteros de los animales. Se debe desechar el cadáver del cerdo si hay presencia de triquinas (no apto para consumo) y hacer un control sanitario de matanzas domiciliarias.

La triquinosis es una enfermedad parasitaria diagnosticada en Argentina por primera en 1898. Las personas se enferman al consumir carne que no está bien cocida o productos de carne de cerdo o de animales silvestres, principalmente jabalíes y pumas, que contienen en sus músculos larvas de parásitos del género Trichinella.

La dolencia consta de tres fases. Primero las larvas se alojan en el intestino y crecen hasta convertirse en adultas, luego se diferencian sexualmente y se reproducen. En esta etapa, que puede durar de 20 a 30 días, la persona puede presentar fiebre, dolores de cabeza y cansancio generalizado. Para otros puede ser asintomática.

En la segunda fase las larvas migran al torrente sanguíneo a través de los capilares linfáticos. Los médicos señalan que en este punto los síntomas son más severos. Se puede formar un edema de párpados superiores, hemorragias subconjuntivales y retinianas. También dolor, fiebre y fotofobia. El último estadío es cuando las larvas se enquistan en los músculos. Se producen dolores musculares, sed, sudoración, calambres, escalofríos, debilidad y postración. Las formas más severas son más difíciles de tratar, sobre todo si afectan los pulmones, el corazón o el cerebro.

Señalan que cuando el parásito está en el intestino se puede hacer un tratamiento con un antiparasitario, pero no sirve para las formas musculares.