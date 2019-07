Ya funciona la primera guardia nocturna de veterinarios

Un grupo de diez veterinarios se unieron para hacer guardias nocturnas. Desde el 1º de julio atienden en la "Clínica Quirúrgica Veterinaria", ubicada en Bolívar 877. Es la primera en la ciudad de San Luis, funciona todos los días y la consulta sale aproximadamente 850 pesos.

Gustavo Iannizzotto, dueño de la clínica, contó que antes solo tenían guardias pasivas, que es cuando los clientes pueden llamar ante una emergencia durante la noche, pero que siempre surgían inconvenientes. "Sucedía que el especialista no los podía atender, o el celular no funcionaba. La gente se enojaba porque los animales se quedaban sin atención", dijo Iannizzotto, quien acentuó que fue ahí donde surgió la idea de las guardias nocturnas.

Precisó que el paso siguiente fue ponerse en contacto con otros colegas y así lograron formar un grupo de diez veterinarios. "Apenas se los comuniqué todos estuvieron de acuerdo y se sumaron. Otro no, porque no es fácil trabajar todo el día, no dormir y continuar la rutina como si nada", dijo el dueño. Además, expresó que desde hace bastante que lo querían implementar porque no había ninguna guardia de urgencias. "Es una solución para todos, recién empezamos y veremos cómo avanza", manifestó.

Aseguró que aunque todos los veterinarios cumplen funciones en otros comercios, las guardias se hacen íntegramente en su clínica. "Funcionamos como una atención médica de humanos, rotamos y nos turnamos. Es más fácil para todos y podemos descansar. De esta manera lo podemos sostener a largo plazo", detalló el especialista y agregó que ahora solo basta con ir a golpear la puerta para ser inmediatamente atendido.

"En más de una ocasión la gente no tiene dónde recurrir y esta es una buena oportunidad. Los aranceles son como cualquier servicio de guardia, la consulta sale aproximadamente 850 pesos. Tienen acceso a internación, cirugías de alta complejidad, entre otras. Cualquier inconveniente lo solucionamos", resaltó Iannizzotto

Comentó que en la semana de apertura ya atendieron a diez perros y realizaron una cesárea. "Recién arrancamos este camino y sobre la marcha se ajustarán algunas cosas. La gente reaccionó muy bien frente a esta alternativa. Para ellos es una tranquilidad y se sienten seguros al saber que tiene un lugar donde asistir", destacó el dueño.

Iannizzotto, comentó que se siente la crisis económica, pero que de igual modo los dueños de las mascotas hacen un esfuerzo para llevarlos. "El que va acceder a una guardia por lo general asume que tiene que pagar. A veces no tiene todo el dinero y usan la tarjeta de crédito, se trata de llegar a un acuerdo. Aparte entienden que el precio no será el mismo si lo llevan a las diez de la mañana que a la madrugada", dijo. Aseguró que en las consultas habrá un veterinario y un auxiliar, que puede ser un estudiante recién recibido o alguien que haga sus prácticas de estudios.

Georgina Rotondo, dueña de la veterinaria "Los Reyes de la Casa", contó que anoche fue su segunda guardia y que le tocó hacer una cesárea. "A veces hay que trabajar en equipo para lograr buenos resultados", dijo alegre y destacó que el local en donde trabajan es uno de los más completos de San Luis. "Tenés todo lo que necesitás, desde un ecógrafo, oxígeno, para hacer radiografías y un laboratorio de urgencias. Este servicio faltaba y era un bache que había que llenar. Por suerte hoy lo podemos hacer y estamos orgullosos de ser parte de esta iniciativa", resaltó.

Los interesados pueden acercarse hasta la "Clínica Quirúrgica Veterinaria o llamar a los teléfonos 4422880 o al 2664-888328.