Veterinarios voluntarios asisten a animales afectados por incendios

Cuando ocurre un incendio forestal, la tarea no termina cuando el fuego se apaga. A mediados de agosto, la localidad de El Trapiche se vio afectada por las llamas y varios animales sufrieron lesiones y quemaduras; un grupo de veterinarios voluntarios asisten a los campos para curarlos.

Los voluntarios, el Colegio Médico Veterinario y estudiantes pertenecientes a la carrera de Ciencias Veterinarias de la sede puntana de la Universidad Católica de Cuyo (UCCuyo) se encargan de visitar la zona rural y realizar un seguimiento de la fauna lesionada. Les explican a los dueños cómo hacer las curaciones.

“A mí se me murieron cinco vacas y un caballo. Mi otro caballo, Petiso, sobrevivió, pero lo tuvieron que traer en un container porque estaba en estado crítico, estaba muy mal, todo quemado y tenía los ojos pegados. Nosotros no lo encontrábamos, estuvo siete días sin comer y cuando llegó parecía que se iba a morir”, contó Adelina Barroso en diálogo con El Diario, quien vive en cercanías del dique Antonio Esteban Agüero.

Compromiso. Los veterinarios destacan el seguimiento de los dueños. Fotos: Héctor Portela.

Petiso es uno de los casos más graves. Es blanco, pero estaba amarillo por el fuego, tiene 17 años y llegó con quemaduras de segundo y tercer grado en la cara, axilas e ingle, y con riesgo de perder los cascos de las patas, para lo cual no hay prótesis y solo crece un centímetro al mes, según detalló la veterinaria voluntaria, Iris Ekerman, quien es docente de la UCCuyo y directora del Hospital Escuela para Grandes Animales de la misma institución.

Mi caballo, Petiso, sobrevivió, pero estaba en estado crítico, muy mal, todo quemado y tenía los ojos pegados (Adelina Barroso- vecina de El Trapiche)

“Actualmente se están atendiendo en total seis caballos, contándolo a Petiso, que son los más afectados. Hay otros que se han quemado, pero no ha sido tal la magnitud de las lesiones”, mencionó Ekerman.

Además, dijo que trabajan cinco veterinarios voluntarios que asisten a unas 20 vacas y en la zona de Virorco trataban a unos 15 animales salvajes. Los otros profesionales son Gustavo Marticorena, Sonia Liesesang, Emilio Parnisari y Marcos Arce.

Ekerman es especialista en equinos y contó que abrió una inscripción para que los estudiantes de la UCCuyo la acompañen para conocer las tareas que desarrolla y la situación de los animales. La respuesta de los jóvenes fue muy buena, dado que se anotaron 40 voluntarios.

Luciana Arce y Valentina Romano son alumnas de segundo año y expresaron que era la primera vez que iban a El Trapiche a asistir. “Es muy triste ver a los animales así y nunca había visto a uno quemado de esta forma, es muy fuerte. Nos sirve mucho este contacto y aprendemos de primeros auxilios”, indicó Arce.

Romano subrayó: “Es muy triste ver estas situaciones, ellos sufren un montón y nos ponemos en su lugar; está bueno tener la posibilidad de ayudar, de dar una mano”.

Ekerman especificó que Defensa Civil municipal, después del incendio ejecutó un relevamiento para brindarle la información a los veterinarios. También hacen el acopio de donaciones.

“En el relevamiento se encontraron más de 20 familias con animales afectados, con pérdida de alambrados o cosecha”, mencionó el coordinador de la Secretaría de Seguridad, Diego Soler.

Voluntariado. Estudiantes de veterinaria acompañan a los profesionales. Fotos: Héctor Portela.

“Desde el Colegio Médico Veterinario estuvimos trabajando y solidarizándonos también con los productores de la zona, recibimos donaciones para estos incendios, siempre de distintas instituciones, organizaciones y los mismos colegas veterinarios nos acercan donaciones cuando ocurren estas catástrofes”, contó el veterinario Marcos Arce, integrante del colegio de profesionales.

Arce apuntó que ahora aplican tratamientos para evitar las infecciones que se pueden producir en las heridas. El 90% de los animales asistidos se han logrado salvar, según confirmó.

“Hay muchos animales que sufrieron quemaduras de tercer y cuarto grado graves, lamentablemente en el momento de los incendios murieron, pero por una cuestión de que no se pudieron salvar, quedaron encerrados o atrapados por el fuego, tanto vacas como caballos”, añadió.

Son criaturas que he visto nacer, verlas así me duele. Dedico todo el tiempo posible para que se recuperen rápido (Michael Torres- vecino de El Trapiche)

Los veterinarios destacaron el compromiso de los dueños de los animales porque sin los cuidados diarios, los tratamientos no podrían progresar.

Michael Torres vive en cercanías de la cooperativa de provisión de agua de El Trapiche y durante los focos ígneos, tres de sus caballos se lastimaron, entre ellos una yegua preñada.

“Los encontramos muy malheridos, pero no se podía hacer nada. Hubo varios incendios, pero nunca sufrimos tanto como esta vez con los animales. Son criaturas que he visto nacer, verlas así me duele. Dedico todo el tiempo posible para que se recuperen rápido, lo hago de corazón porque prácticamente son mis hijos”, expresó emocionado.

Debido a la pérdida de alambrados hay animales sueltos en la localidad, por lo que Soler le solicitó a los visitantes y locales tener precaución.

Amor puro. Adelina cuida a Petiso y le hace las curaciones a diario. Fotos: Héctor Portela.

Donaciones

Los voluntarios destacaron la necesidad de recibir donaciones para continuar con su tarea. Algunos de los productos que necesitan son específicos para equinos, como cicatrizol, polvo secante, flunixin de meglumine, entre otros. Otros insumos se consiguen en farmacias como las cremas cicatrizantes, sueros, agujas, jeringas, vendas, gasas o algodón. A su vez, necesitan otros productos como plantas de jarilla, hojas de áloe vera o aceite de caléndula.

Para más información comunicarse con el Hospital Escuela de la UCCuyo, la Secretaría o el Colegio, quienes reciben las donaciones.