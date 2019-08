Elecciones municipales: sin quórum, se debatiría el lunes

El debate por el sistema que se implementará en las elecciones municipales del 10 de noviembre sigue extendiéndose y ayer sumó otro capítulo a su historia. Sin el quórum suficiente en la sesión de este jueves para tratar los proyectos de boleta única electrónica y el de única papel, el Concejo en minoría votó realizar una sesión el próximo lunes a las 11 de la mañana para tratar los proyectos.

Del total de 15 concejales, siete dijeron presente en el edificio de Colón 561: Celeste Aparicio, Javier Suárez y Guillermo Araujo, del interbloque Avanzar y Cambiemos por San Luis, y Germán Ponce, María José Domínguez y Federico Cacace -quien presidió la sesión- del bloque San Luis Somos Todos. Roberto González Espíndola, del bloque Frente Unidad Justicialista, quedó en soledad por el peronismo, ya que el resto de los ediles que conforman la fuerza se ausentaron. Otro que no asistió fue Luis “Piri” Macagno, del bloque Identidad Popular.

González Espíndola, que presentó un proyecto para establecer por ordenanza el sistema de boleta única papel, aprovechó tras la sesión para criticar al intendente Enrique Ponce, quien en las últimas semanas, firmó dos decretos para normar el mismo tipo de boleta, sin pasar por el Concejo Deliberante.

“Lo que se está queriendo hacer es dar una respuesta institucional a una modalidad de votación que ha convocado el intendente dentro del marco de su autonomía. Pero hay que destacar que el Concejo aún no ha aprobado la modalidad y el intendente está avanzando en la implementación igual. Ha convocado a licitación a la empresa para imprimir la boleta única papel (N. de R. en realidad a la Casa de la Moneda, sociedad del Estado). Me parece una falta de respeto total a las instituciones, porque no tenemos una normativa que sustente y que permite la implementación del sistema”, apuntó.

El concejal recordó que actualmente la Ley Electoral Provincial contempla la boleta tradicional y la única electrónica, pero no lo única de papel, por lo que carece de un marco normativo. “Tenemos un problema institucional a resolver y me parece que antes de avanzar se tiene que resolver en el Concejo Deliberante. Si bien estamos bregando para que sea un proceso institucional transparente, lo más claro para todos, esta no es la forma porque parece que tenemos un Poder Ejecutivo que cumple distintos roles, incluso el Legislativo”, remarcó en referencia a que Ponce recurrió a un decreto para fijar la nueva forma de votación.

Por último el edil recordó que la modalidad que prefiere el intendente se había hecho pública a principios de año, pero que este no convocó a los sectores involucrados para informarles y que es por esto que él prefirió presentar un proyecto para reglamentar el sistema.

“Lamentablemente no se pudo tratar nada porque el bloque del PJ no vino a la sesión, como tampoco lo ha hecho el día martes en la Comisión de Legislación e Interpretación, con la excepción del concejal González Espíndola que sí estuvo hoy acá”, criticó Cacace, de San Luis Somos Todos. “Esperamos que los concejales que presentaron notas hoy, y es entendible, el lunes puedan estar presentes. La dificultad es que el bloque mayoritario pretende echar un manto de dudas sobre la elección, porque cuando tenemos que tratar los proyectos de boletas, no lo quieren tratar”, remarcó el ex secretario de Gobierno del intendente Ponce.