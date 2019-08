Aseguran que no es posible el control de los productos sin IVA

En Defensa del Consumidor dicen que el decreto no les da injerencia y que deja librados los precios "a la buena voluntad de los comerciantes".

La aplicación y cumplimiento de la quita del Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre trece categorías de la Canasta Básica Alimentaria quedará a la exclusiva voluntad de los comerciantes. Así lo confirmó el jefe del Programa Defensa del Consumidor, Alberto Montiel Díaz, quien subrayó que no tienen "injerencia" para controlar la quita de esa carga fiscal sobre el consumo.

"No podemos intervenir porque la norma que sacó Nación únicamente se refiere a quitar el IVA sobre los productos esenciales y no sobre su precio, por lo que no se puede salir a controlar si lo cumplen o no. El decreto deja librada la decisión a los comerciantes de que la medida repercuta en la baja de precios", explicó Montiel Díaz.

Aunque por las redes sociales la mayoría de los supermercados publicó que ya había comenzado a aplicar el descuento del IVA a los artículos alimenticios básicos, el funcionario dijo que hasta ahora solo recibió la confirmación oficial de una reconocida cadena de distribución.



"El resto no nos ha comunicado nada. Igualmente, vamos a hacer recorridos por los comercios para que la gente sepa si la quita del IVA va a tener un impacto real en el costo final de los productos", adelantó Montiel Díaz.

Según las publicaciones de los supermercadistas, la reducción de la carga fiscal sobre el consumo alcanzará entre 1.000 y 1.500 artículos, correspondientes a distintas categorías de comestibles: aceite de girasol, maíz y mezcla; arroz; azúcar; conservas de frutas, hortalizas y legumbres; harinas de trigo y maíz; huevos; leche entera y descremada con aditivos; pan y pan rallado; pastas secas; yerba mate, mate cocido y té; y yogur entero y descremado.

La urgencia del gobierno nacional por implementar la deducción del IVA, un "manotazo" que refleja la profundización de la crisis tras las PASO, llevó a que los comerciantes no cuenten con la información necesaria para aplicar la medida sin riesgos de sufrir pérdidas. Así lo señaló el integrante de la Comisión Directiva del Centro de Almaceneros de San Luis, Ángel "Cacho" Soria, quien explicó que los grandes proveedores les continúan vendiendo los productos con un valor que contempla la carga impositiva.

"Hay distintas interpretaciones sobre la aplicación del decreto. Hoy (por ayer), en una de las empresas proveedoras de lácteos, me confirmaron que van a continuar enviándonos las facturas con el 21 por ciento del IVA, pero que nosotros no se lo tenemos que aplicar a los clientes. Quiere decir que nos van a cobrar un impuesto que no lo van a declarar y nosotros se los tenemos que trasladar a los consumidores", sostuvo Soria, y agregó que esperan la respuesta de sus colegas nacionales para dar más precisiones.