En la última semana, el precio de la carne aumentó un 10%

El kilo de molida vale 150 pesos, el de blanda hasta 300 y el asado promedia los 300 pesos.

Lo que antes era la rutina hoy es una caja de sorpresas. Desde el domingo de las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la economía avasalló aún más a los argentinos y los precios comenzaron a dispararse. Primero el dólar, luego todos los productos que se pagan en la moneda extranjera y, finalmente, los alimentos. El Diario realizó un relevamiento por la ciudad, por Merlo y Villa Mercedes para conocer los alcances del aumento de la carne que se gestó la semana pasada, lo que arrojó un promedio del 10 por ciento en todos los cortes vacunos. Explican que el incremento radica en la incertidumbre económica reflejada en un ajuste que hicieron los proveedores.

Los carniceros dicen que, antes del revuelo económico, las ventas venían en picada y que luego no pudieron mantener los precios. El dueño de "El Pacho", Edgardo Liendo, tiene un pequeño comercio en Merlo y aseguró que desde el lunes aumentó los precios de todos los cortes, entre un 15 y un 20 por ciento. "En pocos días la blanda pasó de costar 270 a 300 pesos el kilo, mientras que la molida común estaba en 150 pesos y le tuvimos que recargar 25 pesos. El asado es un corte que se vende solo los fines de semana, a diferencia de otros tiempos en los que también se compraba entre semana. Ahora, la costilla, la tira y el vacío cuestan 300 pesos, es decir, 30 pesos más", detalló y contó que a la media res su proveedor se la baja a 170 pesos por kilo.

Agregó que lo que se vive es insostenible. "A nosotros, los más chicos, nos mata. No tenemos stock de mercadería por lo que debemos comprar lo del día con precio actualizado, lo que hace que perdamos la ganancia", dijo y añadió que la forma de consumo cambió hace tiempo y que la gente compra menos y elige lo más barato, como es el caso de la carne molida. "No vendemos pollo porque solo es rentable venderlo entero y la gente lo compra trozado. Al cerdo, con el problema de la triquinosis, preferimos no comercializarlo. Solo tenemos para la elaboración de chacinados".

Por su parte, Sebastián Rivas, uno de los propietarios de Granja San Luis, explicó que los precios empezaron a subir la semana pasada; en el caso de ellos, porque sus proveedores les retenían las medias reses. "Nosotros teníamos stock de carne, por lo que seguimos vendiendo con los mismos valores. Luego se normalizaron las entregas y, ayer (por el martes), aplicamos aumentos de entre un 7 y un 10 por ciento según el corte vacuno", expresó. Asimismo, manifestó que la blanda pasó de 260 a 290 pesos el kilo; la picada común estaba en 159 pesos y hoy cuesta 169; mientras que el asado de costilla especial estaba en 239 y lo subimos a 255 el kilo. También ofrecen una oferta de asado carnicero a 279 pesos. "Tratamos de absorber los costos lo más que se puede. Si tuviéramos que cobrar lo que vale realmente la blanda estaríamos en los 300 o 330 pesos el kilo", agregó Rivas, quien dijo que tiene 70 empleados y altísimos impuestos.

"De nuestras carnes argentina" se ubica en la esquina de Caseros y Lavalle. Cristian Vega está en atención al público y comentó cómo manejó la carnicería los aumentos de los productos vacunos. "La empresa decidió mantener los precios en la mayoría de los cortes. Fue el caso de la carne para asar, como el matambre, costilla, vacío y la tapa de asado que la seguimos vendiendo a 300 pesos el kilo. Lo que sí aumentó fue la blanda, pero solo 10 pesos; pasó de costar 289 a 299 el kilo. A la molida común le agregamos 15 pesos al valor previo a la suba. Es decir que salía 165 pesos y pasó a 180", explicó.

El negocio San Expedito de Villa Mercedes hace tres meses abrió al público. Su propietario, Marcelo Fiori, no pierde las esperanzas y sigue en pie a pesar de los avatares. "Desde el viernes remarcamos los precios entre un 7 y un 8 por ciento. La blanda estaba 280 pesos el kilo, y ahora tenemos que cobrarla a 300. La molida común la tenemos en 190. Hasta la semana pasada estaba en 175. El asado, en la actualidad, promedia en 250 pesos, y solo le subimos 15 pesos para poder mantener las ventas", comentó y dijo que sus clientes ante las subas se muestran resignados y que en un primer momento dejan de comprar pero luego se acostumbran y vuelven a gastar, aunque menos o en menor cantidades.

Los consumidores, que se volvieron eternos buscadores de ofertas, afirman que no saben adónde va llegar la suba en los precios de alimentos de primera necesidad. Mientras tanto, esperan.