Tierra del Fuego: la suba en las tarifas de gas llega hasta un 1.000%

Los efectos de la política de ajuste, la crisis económica y la recesión preocupan a los comerciantes de Tierra del Fuego, quienes comenzaron a recibir las boletas de gas natural con incrementos de hasta un 1.000%. Así lo manifestó la presidenta de la Cámara de Comercio de Ushuaia y vicepresidenta de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Claudia Fernández, quien aseguró que “así como está planteado, es imposible de afrontar”.

“Los comerciantes sabíamos que iba a venir un aumento, pero se había dicho que iba a venir escalonado”, indicó en declaraciones a la radio local Aire Libre FM y agregó: “Por supuesto que estamos de acuerdo en que tendría que haber un ajuste, pero también estábamos de acuerdo en que fuera de una manera escalonada y lo tuviéramos informado con tiempo para poder tener una previsibilidad y saber cómo repercute”.

“Todo aumento se va a trasladar a precios porque no hay negocio que se pueda hacer cargo de un mil por ciento de aumento”, afirmó.

Además, durante la entrevista radial, Fernández dio algunos ejemplos del colosal aumento.

"Estamos de acuerdo con que había que hacer una actualización porque que un comercio esté pagando 5 mil o 6 mil pesos de gas no es lo conveniente, pero tampoco se puede pasar de 5 mil a 200 mil pesos de un mes para otro, explicó.

“Por supuesto que no va a subir todo un 1.000%, pero un aumento tal que no teníamos programado repercute y mucho en la actividad comercial”, concluyó.

Sin respuestas en Camuzzi y una carta a Caputo

Fernández contó que desde la Cámara intentaron comunicarse con la distribuidora de gas Camuzzi Gas del Sur y al no conseguir respuesta, le enviaron una carta al ministro de Economía para ver si corresponde pagar las actuales facturas.

Al respecto, comentó: “El ministro (Luis) Caputo, el mismo día que empezaron a llegar las facturas, había anunciado que se iban a suspender los aumentos, nosotros no sabíamos si correspondía a estos aumentos o a los aumentos que se iban a dar en los próximos meses”.

Y añadió: “Empezamos a hacer las averiguaciones, nos acercamos a Camuzzi y no nos dieron ninguna respuesta, no les habían dado ningún tipo de información a ellos, entonces con comunicamos con Enargas para ver si corresponde pagar estos aumentos que ya se recibieron, pero todavía no está la respuesta del Ente”.

“Por eso, mandamos también una nota al Ministerio de Economía para ver a qué aumentos correspondían los anuncios del ministro Caputo, pero las facturas vencen la semana que viene y aún no tenemos la respuesta para poder decir si corresponde o no el aumento", señaló.

NA/Redacción.