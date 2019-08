Cuerpo forense: aumentaron las intervenciones por violencia

En la primera mitad del año, los departamentos de Psicología y Trabajo Social del cuerpo profesional forense, de la Segunda Circunscripción del Poder Judicial, evaluaron alrededor de 1.200 causas. De ellas, casi el 90% refiere a los Juzgados de Familia y Menores, y tiene a la violencia doméstica como protagonista.

Los datos corresponden a los meses de febrero a julio. En el área encabezada por la licenciada Vanina Perren, Psicología, analizaron 1.157 oficios. Solo el 20% de sus informes viene de los ámbitos penales.

En el otro sector, las causas ascienden a 1.225, que equivalen a más de 220 entrevistas. Asimismo, el 80% es de Familia y Menores.

"Mayormente son casos de violencia doméstica y, en este año, hemos observado que ingresaron muchos de abuso, que generalmente (no solo en esta circunscripción) se dan en ámbitos intrafamiliares. Los niños hasta los 16 años son evaluados en cámara Gesell por otras especialistas, pero cuando se trata del victimario intervenimos nosotros", precisó Perren.

Además de Perren, el área cuenta con tres psicólogas más: Luciana Aluen, Paola Bruno y Rita Gentile.

En Trabajo Social son siete los profesionales que hacen los informes socioambientales: Jorge López, Liliana Godoy, Belén Bardeci, Karina Ruiz, María Soledad Miranda, Laura Pedernera; y la jefa del departamento, Yolanda Hoyo.

"Hacemos un acompañamiento a la familia en cuanto a los recaudos por tomar, sobre todo en la contención de la víctima, porque son crisis importantes. Además de la entrevista en el domicilio, o en la oficina si citamos a la persona, nos comunicamos con la familia extensa, el centro de salud y la escuela. Son nuestros referentes clave, de donde también obtenemos datos para el informe final", indicó la responsable.

Si bien no hay un factor común en las causas, la licenciada Hoyo resaltó que en el último año la crisis económica terminó por alterar también el seno familiar. "Podemos llegar a ver cómo lo social, político y económico inciden. La falta de trabajo y las dificultades económicas hacen que las personas estén mas tiempo en la casa, que no haya para comer, hay más peleas y los chicos dejan de ir a la escuela. Ese tipo de incidencia vemos, aunque todos los casos son diferentes. Con el crecimiento de la pobreza, los chicos dejan de ir a la escuela porque no les pueden comprar zapatillas", ilustró.

"Es una realidad social que impacta sobre ellos, y no porque los padres sean negligentes. Hay que observar todo el contexto, los papás y los niños están más preocupados por llenar la pancita que por asistir a clase", sostuvo la responsable de Psicología.

Por cada oficio librado por los Juzgados, los profesionales realizan dos entrevistas, como mínimo, por caso: una a la víctima y otra al victimario.

"Para evitar revictimizar a la persona solemos hacerle una sola entrevista, de manera que no tenga que contar lo que pasó en más de una oportunidad. Por eso, trabajamos a la par, interdisciplinariamente", remarcó Perren.

Respecto a años anteriores, las licenciadas notaron un incremento en cuanto a casos por evaluar. "Es impresionante. La población crece y, con ello, la demanda. Incluso varias de las que ingresan no deberían ser judiciales, sin desmerecer la situación que viven algunas familias. Pero nosotros hacemos pericias, no tratamientos", consideraron.

El cuerpo profesional se completa con el Departamento Médico, que está constituido por dos psiquiatras, dos forenses, dos pediatras y tres especialistas, que se dedican al ámbito laboral. Diego Mayor es quien encabeza el grupo.