Racing reaccionó a tiempo y empató con Vélez

Vélez Sarsfield y Racing empataron este sábado, 2-2, en un emotivo partido jugado en el estadio ‘José Amalfitani’, con arbitraje de Néstor Pitana, por la segunda fecha de la Superliga.

Los goles para Vélez fueron señalados en el primer tiempo, por Nicolás Domínguez y Maximiliano Romero (33 y 42 minutos, respectivamente).

Los de la entidad de Avellaneda los marcaron en el segundo período Nery Domínguez e Iván Pillud (11 y 42 minutos, respectivamente).

En el primer tiempo, dentro de un desarrollo intenso y emotivo, Vélez se mostró superior a su adversario, pese a que las primeras llegadas de Racing fueron más profundas, aunque mal definidas.

Al promediar la etapa, el equipo local se adueñó definitivamente del control, con presión alta constante y con mayor tenencia y mejor circulación de la pelota. Esta situación obligó al conjunto visitante a replegarse, ordenado en bloque y apostando al contraataque.

Aunque ese orden visitante lo quebró Vélez al advertir que el 'negocio' era atacarlo por izquierda, a espaldas del lateral derecho Pillud, quien constantemente se mandaba al ataque y dejaba libre su sector.

Así, los dirigidos por Gabriel Heinze se pusieron en ventaja tras una excelente maniobra colectiva, interpretando lo que pregona el entrenador: la culminación de Nicolás Domínguez, filtrándose por la izquierda e internándose en el área adversaria, fue exquisita.

El volante de Vélez dejó desparramado en el piso a Nery Domínguez y definió de zurda con un tiro a media altura y a la izquierda de Gabriel Arias, que nada pudo hacer.

Con el buen despliegue de Gastón Giménez y de Thiago Almada, los de Liniers continuaron predominando en el campo y fueron por más. El premio llegó un rato más tarde, a los 42m., con otra filtración a espaldas de Pillud para que Bouzat, en esta ocasión, desbordara y enviara el centro que empujó Romero al gol, luego de aprovechar un rebote que dio el arquero.

Racing reaccionó

En el segundo período, Racing comenzó a prevalecer por su mayor empuje que fútbol, ante un rival que no pudo mantener el buen juego y la profundidad que había presentado en la etapa anterior. El equipo de Heinze se convirtió en un equipo largo e impreciso.

Así, el último campeón del fútbol argentino pudo llegar al gol, después de que no marcara en el encuentro que fue eliminado de la Copa Argentina por Boca Unidos, de Corrientes, y en el pálido empate con Unión de Santa Fe, por la primera fecha de la Superliga.

Fue a través de una jugada de pelota detenida en la que Matías Zaracho asistió a Nery Domínguez, que definió al anticiparse a la defensa local y a la salida de Lucas Hoyos (11m.). Con el descuento el desarrollo ganó en emotividad, al quedar abierto el resultado hasta el final.

Máxime cuando Racing logró igualar en una rápida jugada en la que Darío Cvitanich filtró un pase entre líneas para que Pillud se recuperara de las ventajas que había dado en la marca. El ex Tiro Federal de Rosario definió con un remate cruzado.

La igualdad resultó justa por el muy buen trabajo del conjunto local en los primeros 45 minutos, aunque no pudo sostener en la segunda etapa el ritmo frente a un adversario que se recuperó, pero que aún dista de la imagen que ofreció al ganar el certamen en la temporada pasada.

Síntesis

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Luis Abram y Braian Cufré; Nicolás Domínguez, Gastón Giménez y Pablo Galdames; Agustín Bouzat, Maximiliano Romero y Thiago Almada.

DT: Gabriel Heinze.

Racing Club: Gabriel Arias; Iván Pillud, Nery Domínguez, Leonardo Sigali y Alexis Soto; Marcelo Díaz; Augusto Solari, Matías Zaracho y Matías Rojas; Jonatan Cristaldo y Lisandro López.

DT: Eduardo Coudet.

Goles: PT: 33’ Nicolás Domínguez (VS) y 42’ Romero (VS). ST: 11’ Nery Domínguez (RC) 42’ Pillud (RC).

Cambios: 10’ Walter Montoya por Rojas (RC); 21’ Lucas Robertone por Nicolás Domínguez (VS); 25’ Diego González por Solari (RC); 31’ Darío Cvitanich por Montoya (RC); 35’ Lucas Janson por Almada (VS) y 39’ Leandro Fernández por Romero (VS)

Arbitro: Néstor Pitana.

Estadio: José Amalfitani (Vélez).