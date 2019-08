El Indio Solari sostuvo que es “muy difícil” que se vuelva a presentar en vivo

Este lunes, el Indio Solari dijo que "es muy difícil" que se vuelva a presentar en vivo, a dos años de su último show, en el que murieron dos personas en la ciudad bonaerense de Olavarría.

"Show en vivo es muy difícil que vuelva a hacer", dijo el cantante de Los Fundamelistas del Aire Acondicionado en una entrevista con su biógrafo, Marcelo Figueras, para radio El Destape.

Al respecto, el ex vocalista de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota, agregó: "Cinco tipos que te tiren un par cascotes se pisan todos, se matan. Es una dimensión de la cual no me puedo hacer cargo".

"Cuando lo veo en la televisión no puedo creer que es porque yo estoy tocando ahí. Es medio impresionante", dijo al referirse a la cantidad de público que asiste a sus shows, a la vez que remarcó: "Es una dimensión muy difícil para uno que hace canciones y no sabe por qué le sucedió todo ese fenómeno".

El 11 de marzo de 2017, el Indio Solari se presentó en Olavarría y tras el show se informó de la muerte de dos personas. La causa por ahora tiene imputados a los dos productores y un socio de ellos, mientras que Solari fue desligado.

Télam