Finalmente, el gobierno presentó los software que se utilizarán en las PASO

Lo hizo este mediodía, a poco de vencerse el plazo que le había dado la Justicia. Desde el Frente de Todos acusan que los enviados solo llevaron un PowerPoint y no el código base como se pedía.

El Gobierno le presentó hoy a los apoderados partidarios y especialistas en informática los software que se utilizarán en la transmisión y el recuento de votos durante las elecciones primarias del próximo domingo, antes de entregarlo a la Justicia.

En el marco del Consejo de Seguimiento de las Elecciones Primarias y Generales y tras la intimación judicial, funcionarios de la Dirección Nacional Electoral (Dine) encabezaron "el sellado del software de escaneo y transmisión de los telegramas de resultados de mesa y del software de recuento provisional de resultados para las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO)".

En la sede central del Correo Argentino, en el barrio porteño de Barracas, se llevó a cabo "el proceso de firma digital de las copias de resguardo del software", que luego será entregado a la Cámara Nacional Electoral (CEN).

Una vez que los sistemas informáticos estén en su poder, el máximo tribunal electoral del país los pondrá a disposición de los distintos espacios que compiten en las PASO.

Al salir de la reunión, Patricia García Blanco, una de las apoderadas del Frente de Todos, sostuvo que para su espacio "no están dadas las condiciones de seguridad" para los próximos comicios.

"Nos citaron para mostrarnos un Powerpoint que no es realmente lo que tenían que presentar", cuestionó la dirigente, quien, no obstante, aclaró que la realización de las PASO "no está en duda".

Eliseo Zurdo, fiscal electrónico de este espacio, explicó que el Gobierno "no entrega el código fuente" de los software que usará Smartmatic.

"Nadie está en contra de la innovación tecnológica porque es algo positivo. Acá lo que queremos todos es que sea un resultado fidedigno", señaló.

En declaraciones a la prensa, precisó que el Frente de Todos quiere "que se entregue el código fuente y que se dé acceso a los telegramas originales".

"Hay más de 100 mil telegramas (que son escaneados), hay retransmisiones en el medio en las que puede haber errores, eso llega a un lugar en el medio, se procesa y ya no es más la imagen original, por eso queremos la acordada del telegrama escaneado, no del procesado", cerró.

A las 15 el secretario de Asuntos Políticos e Institucionales del Ministerio del Interior, Adrián Pérez, brindará una conferencia de prensa para dar más información sobre este sistema.

NA.