"Ahora ya sé que hay dos tipos de secretos, los que se deben guardar y los que no"

Alumnos de la Escuela 190 del paraje Ñirihuau, en la localidad de Dina Huapi, que está cerca de Bariloche, hicieron un spot para concientizar a los demás niños de la importancia de no callar los abusos.

En el video titulado "Los secretos de Julieta" se escucha la voz de una niña que habla de los secretos que hay que guardar y los que no.

En los dos minutos de grabación el personaje dice: "Algunas veces mis amigos me cuentan sus secretos, yo los voy guardando en cofrecitos que tengo dentro de mí y los cierro muy bien para no contárselos a nadie. Aunque a veces me dan ganas de contarlos, yo me aguanto y no se los digo a nadie".

La iniciativa invita a la reflexión de grandes y chicos sobre el abuso sexual, y la importancia de no callar nunca.

Mirá el video completo