A cinco años de su desaparición, los familiares de Abel Ortiz volvieron a movilizarse

Es la 35ª movilización que realizan. La semana pasada la Justicia reavivó la causa tras tres años de estar estancada.

“Estamos aliviados por ver que la causa se reavivó”, manifestaron los nueve hermanos de Abel “Pochi” Ortiz en la 35ª movilización, desde que desapareció hace cinco años, un día como hoy -16 de septiembre- pero del 2014, en Villa Mercedes.

Cerca de las 19, unas 100 personas se reunieron en la plaza del Viejo Mercado, ubicada en las calles Balcarce y Rivadavia. De allí, peregrinaron hacia la plaza Pedernera y retornaron cerca de las 20, horario en que fue visto por última vez Abel, al punto de conglomeración inicial. Allí la familia de Ortiz proyectó un video haciendo un repaso de los cinco años de su desesperada búsqueda.

Los nueve hermanos de Ortiz dijeron que no esperan encontrarlo con vida, pero sí tener una respuesta sobre qué le pasó y dónde se encuentra su cuerpo. Algo que hasta hace poco parecía imposible. Sin embargo, un poco de alivio llegó cuando, tras tres años de quietud, este domingo 8 de septiembre la Justicia reavivó la causa y allanó una estancia cerca de Zanjitas, en busca de los restos de Abel. Aunque no obtuvieron los resultados esperados, trascendió que el juez penal 2 de Villa Mercedes, Leandro Estrada, tendría un as bajo la manga.

Abel Ortiz desapareció el 16 de septiembre del 2014. Salió de la casa de su hermana para ir al gimnasio, en el complejo La Ribera. Después iba a ir a visitar a Alejandra, su ex mujer que vive en el barrio Eva Perón I. Sin embargo, esa fue la última vez que alguien lo vio con vida.