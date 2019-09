Sancionarán al municipio por el basural a cielo abierto y la quema de residuos

Lo hará la Secretaría de Medio Ambiente de la Provincia. Su titular, Natalia Spinuzza, adelantó que multarán a la Comuna capitalina y exigirán que subsane el daño ambiental. “El Centro de Disposición Final de la Municipalidad de San Luis es un basural a cielo abierto institucionalizado”, afirmó.

Luego del incendio que afectó varias hectáreas de terreno con basura en el Centro de Disposición Final que la Municipalidad de la ciudad de San Luis posee en cercanías de Pescadores, en las afueras de la capital puntana, la secretaria de Medioambiente, Natalia Spinuzza, confirmó que la Comuna será, una vez más, sancionada a raíz de las infracciones detectadas por la entidad que conduce.

Durante el incendio, personal del organismo pudo constatar serias faltas e incumplimientos a la Ley Provincial de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos que rige en todo el territorio y por ello ya se labraron las actas que contendrán la multa económica hacia la administración de Enrique Ponce y la intimación para que subsane las infracciones y remedie el daño ambiental que ocasiona la falta de tratamiento y manejo acordes sobre los residuos de toda la ciudad capital que llegan al Centro de Disposición Final.

Según Spinuzza, además de detectar que en el predio se hacen quemas voluntarias para reducir el volumen de la cantidad de residuos –acción que está terminantemente prohibida por la Ley de Medioambiente- también observaron la falta del tratamiento acorde con la basura, la carencia de herramientas para esa tarea y la recepción de residuos industriales sin un manejo correcto.

“Lamentablemente, el Centro de Disposición Final de la Municipalidad de San Luis es un basural a cielo abierto institucionalizado. El predio es un entre desconcentrado de la Comuna capitalina que tiene un presupuesto y funciones específicas y un organismo que lo regula pero ya se han dado incendios y quemas. Desde 2013 venimos detectando esto. Hay quemas de diversas magnitudes y residuos. Es un predio de treinta y cinco hectáreas donde no existe una disposición correcta de los residuos ni su disposición”, expresó Spinuzza en diálogo con El Diario de la República.

“Encontramos tanto residuos sólidos urbanos como industriales, porque también los reciben. Estos se encuentran diseminados por todo el predio sin ninguna clasificación, sin ninguna disposición ni tratamiento para ver si se pueden separar algunos y luego se puedan recuperar. Hablamos de los residuos de toda la ciudad de San Luis, son volúmenes muy grandes donde no se hace ningún tipo de reutilización”, añadió.

“Con el municipio ya tuvimos instancias de diálogo y acciones. Ya tiene dos sanciones por las dos principales infracciones, las de residuos sólidos urbanos y la de residuos peligrosos. Dos multas por las reiteradas infracciones que se basan básicamente en no tener las membranas impermeabilizadas, en no contar con cámaras para los líquidos, no tienen tubos para venteos de los gases que emanan los desechos cuando se van descomponiendo. Eso emana biogas y si no hay tubos de venteo se convierte en algo muy peligroso. Todas son faltas muy graves y hace tiempo que a la Municipalidad de San Luis venimos pidiéndole que subsane esto. Lamentablemente, en la ciudad de San Luis, tenemos este basural a cielo abierto institucionalizado que está en contacto con el suelo, con los acuíferos, con las aguas subterráneas, con el río San Luis. Es un gran foco infeccioso. El daño ambiental que genera es dramático. Además, en el incendio de este miércoles no supieron cómo manejarlo ni controlarlo como corresponde. Dejaron que los residuos se quemaran para, obviamente, reducir su volumen”, explicó la funcionaria.

Sanciones y la exigencia de subsanar el daño

En otro momento de la charla, Spinuzza adelantó las próximas acciones para encontrar una respuesta por parte del Ejecutivo municipal.

“La ley es clara. La responsabilidad es cien por ciento de la Municipalidad de la ciudad de San Luis. Son ellos los que se tienen que hacer cargo de remediar y disponer los residuos como corresponde. Sobre todo cuando tienen un centro descentralizado abocado para esa tarea. Nosotros procederemos a hacer las actas respectivas por la violación al artículo 37 y 38 de la Ley de Residuos que habla sobre la quema de residuos, que indica que está prohibida; y por la existencia de un basural a cielo abierto, que también está prohibido. Iniciaremos otro sumario al que el municipio tendrá que responder. Pero, independientemente de la sanción económica, lo que más nos interesa es la remediación del medio ambiente. Lamentablemente no logramos que esta gestión municipal lo entienda y lo lleve adelante”, cerró la funcionaria.