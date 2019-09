Nehuén Bazán estará en la línea del Mundial de ruta de Inglaterra

En el condado de Yorkshire, al norte de Inglaterra, se disputará entre el 22 y 29 de septiembre, el Mundial de Ciclismo de Ruta que tendrá a un puntano entre sus protagonistas. Se trata de Nehuén Bazán.

El joven ciclista de San Luis, que viene de lograr el campeonato argentino en la modalidad pelotón y actualmente se desempeña en el equipo belga Start Gusto, formará parte de la Selección Argentina en el Reino Unido junto con Eduardo Sepúlveda, Fernanda Yapura, Luciano Martínez y Marcos Méndez.

“La verdad es que estoy muy ansioso, pero en el camino tengo desafíos que completar, como ser mañana –por hoy- corro la última carrera acá en Stekene. Recién el 22 estaré viajando hacia el Reino Unido”, le comentó Nehuén a El Diario.

El puntano correrá el 27 de septiembre la prueba en línea Sub 23: “Son 195 kilómetros con un terreno muy exigente con subidas y bajadas que terminará con un circuito muy técnico. Estoy bien preparado, pero un Mundial es distinto a cualquier otra competición. Vamos a ver cómo terminamos, las expectativas son las mejores”.

Con respecto a la preparación, Nehuén dijo: “Hay distintas maneras de llegar de la mejor forma a un objetivo, en lo personal me sirve correr y descansar, volver a correr y descansar. Las carreras me ponen muy bien físicamente. En Bélgica, que tiene un excelente nivel de competitividad, hacemos tres carreras por mes. La de mañana –por hoy- es la última antes del Mundial, por lo que creo llegar de la mejor manera. Lo único que me genera dudas es el terreno con el que nos vamos a encontrar, que es muy diferente al que estoy acostumbrado”.

De acuerdo a lo informado por la Federación Argentina de Ciclismo de Pista y Ruta (Facpyr), además del puntano Bazán, la Selección estará compuesto por el olímpico chubutense Eduardo Sepúlveda que pedaleará los 285 kilómetros de la prueba de elite profesional en pelotón, que se realizará el domingo 29 de septiembre a través de siete vueltas.

En su segunda temporada en el Movistar, uno de los dieciocho equipos de la categoría UCI Pro Team considerada la Fórmula Uno del ciclismo internacional, Sepúlveda se coronó subcampeón del Tour de Austria en julio pasado al pedalear 877 kilómetros en 22h31m42s, luego de obtener el 15° puesto en la Vuelta de Aragón en España.

Además, "Balito" Sepúlveda finalizó 96° entre los 198 competidores del Giro de Italia 2018, donde pedaleó 3.546 kilómetros en 93h12m.

Por su parte, Fernanda Yapura será la única mujer argentina que participará de esta 86ª edición del Mundial de ciclismo de ruta, organizado por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La ciclista salteña rodará los 150 kilómetros de la carrera en pelotón y también los 33 de la contrarreloj individual de la elite femenina sumado a la crono por equipos mixtos, una nueva modalidad en la que intervendrá como integrante del conjunto UCI.

Poseedora de siete títulos nacionales, Yapura obtuvo el 34° puesto en la prueba contrarreloj individual del Mundial de ciclismo de ruta de 2018 en Austria, donde también finalizó 62ª entre las 157 competidoras de la carrera femenina en pelotón.

En la franja Sub 23, el ciclismo argentino tendrá como embajadores a los jóvenes Bazán y Luciano Martínez; Marcos Méndez asistirá como reemplazo en caso de una eventual lesión.