Al final de la calle que separó al grupo más grande del mundo

Hace 50 años, el viernes 26 de setiembre de 1969, Los Beatles editaron "Abbey Road" en el Reino Unido, el que sería su último álbum. Considerado uno de los mejores discos de la historia del rock, en el álbum los músicos llegaron a una perfección increíble, no solo en las voces sino también en la total conjunción de todos los instrumentos, como en sus viejas épocas de banda de rock and roll.

Además de la genialidad de la última obra que grabaron, la icónica tapa del disco que muestra a los cuatro cruzando el paso de cebra en la ahora famosa calle Abbey Road (donde están ubicados los estudios donde grabaron todos sus discos, que tienen el mismo nombre) convirtió al paseo en un objeto de visita para admiradores -y no tanto- de los fabulosos cuatro que llegan a la capital británica. En la portada del disco se ven cruzando primero a John Lennon seguido por Ringo Starr, Paul McCartney y George Harrison.

La foto del disco fue tomada precisamente en la esquina de las calles Abbey Road y Garden Road, en el tranquilo barrio de St. John’s Wood.

Son muchas las sensaciones que provoca llegar a ese lugar emblemático de la historia de la música, una de las calles más visitadas de Londres y que aún no figura en las guías turísticas para conocer. Sin embargo los turistas van de a cientos, a tal punto que el hombre que atiende un quiosco de revistas ubicado en la boca del metro de la estación Abbey Road ni siquiera espera la pregunta de los descendidos pasajeros: “Por allá”, dice con el brazo extendido hacia la derecha cuando un visitante inicia la consulta.

La calle está casi siempre llena de gente de todos los lugares del mundo. Se toman imágenes cruzando la calle, caminando el paso de cebra en ambas direcciones, frente a los estudios (que están a unos 10 metros) y desde el lugar donde quiera. Hay grupos de amigos, de tres o cuatro, y también gente sola.

Como el mundo es un pañuelo, la tarde que “Cooltura” visitó Abbey Road, Cristina una chica de Justo Daract visitaba el lugar. Es profesora de Inglés y estaba acompañada por Gimena, una amiga con la que recorría algunas capitales de Europa. De Londres, obviamente, querían conocer la famosa calle y eran admiradoras de los cuatro de Liverpool.

Un contingente de egresados de una escuela de la Ciudad de Buenos Aires que fueron a conocer el lugar le pusieron acento porteño a la acera y demostraron que la música de Los Beatles no conoce de límites de edad. Los chicos, algo de Los Beatles sabían.

También había un grupo de uruguayos, en donde una de las chicas acompañaba a su novio, que era fanático. "Lo vine a acompañar, te gusten o no Los Beatles, hay que venir a conocer esta calle", dijo momentos después de sacarse la foto cruzando la calle. En la parte delantera de los estudios, los admiradores escriben en la pared con lapicera o marcadores en distintos idiomas dedicatorias a los cuatro. Cuando no queda más espacio, los encargados del lugar lo vuelven a pintar de blanco a la espera de nuevas leyendas.

Los automovilistas son muy respetuosos: si ven que hay personas cruzando la calle para una foto, esperan sin problemas, lo que evidencia el acostumbramiento de la zona. A un par de calles de los estudios, está una de las casas de Paul, en la que ya no vive, pero cuando lo hacía siempre había una gran aglomeración de fans que esperaban verlo para pedirle un autógrafo o sacarse una foto.

El último álbum y la tapa

El álbum fue grabado entre abril y agosto de 1969 en los estudios Abbey Road y contiene 14 canciones firmadas por Lennon-McCartney, dos de Harrison y una de Ringo. Como toda su carrera discográfica (excepto "Let it be"), el álbum fue producido por George Martin.

Lennon pretendía un disco compuesto por rock al estilo de las sesiones de "Let it be" y McCartney trabajaba en algo más elaborado como lo fue "Sgt. Pepper". Finalmente se llegó a un acuerdo para que John y sus ideas dominaran la cara A y Paul pudo componer su ópera rock en la cara B.

Si bien aspiraban musicalmente a un disco sencillo para la cara A, los músicos no pudieron desprenderse de los efectos de estudio adquiridos con los años: pianos, pianos eléctricos, órganos Hammond, grupos orquestales de 21 músicos para "Something", la increíble canción de George, y 30 para "Golden Slumbers" y "The End". Incluso, por insistencia de Harrison, se incorporó un sintetizador, un instrumento que formaría parte del futuro.

La icónica tapa es una de las mejores y más famosas portadas de los discos de rock, a tal punto que fue parodiada por grupos y protagonistas de dibujos animados, como Red Hot Chili Peppers, Los Simpson, Kanye West y hasta el mismo McCartney, en plan solista para su disco "Paul is life". El beatle volvió al cruce peatonal más famoso del mundo para la sesión de fotos. También fue imitada por el grupo Kapanga para su disco "Un asado en Abbey Road".

La foto de tapa del disco fue tomada por Iain MacMillan durante una sesión el 8 de agosto a las 11:30, mientras la policía detenía el tráfico. En diez minutos tomó seis fotos, en cuatro de ellas Paul estaba con sandalias y en dos, descalzo. Los músicos cruzaron la calle en las dos direcciones.

La idea se concretó luego de que se desechara la intención de llamar al disco “Everest”, por la marca de cigarrillos que fumaba el recordado ingeniero de sonido Geoff Emerick, lo que hubiera significado viajar al Himalaya para tomar la foto de la portada. Se optó por el nombre de la calle donde están los estudios y se evitó el viaje.

El disco estuvo en Inglaterra 19 semanas en las listas del Melody Maker, once de ellas en el número uno; y en EE.UU permaneció 87 semanas en las listas del Billboard, 11 semanas en el puesto de privilegio. La revista Times lo nombró uno de los mejores discos de 1969 y el equipo de ingenieros obtuvo un Grammy.

Reedición de lujo

El año pasado se hizo una de las mejores reediciones de lujo de Los Beatles: la del “Álbum blanco”, a propósito de su cincuentenario. El 9 de noviembre McCartney y Starr lanzaron esta joya a través de los sellos Apple Corps y Capitol Records, en varios formatos.

Ahora, en sintonía con esa idea y a raíz de los 50 años de “Abbey Road”, Ringo confirmó que habrá una edición similar. Giles Martin (hijo del fallecido productor George) está a cargo del proyecto que verá la luz la semana que viene con una gran canti dad de canciones y tomas especiales.

Contendrá uno o varios CDs o LPs depende de la edición que se elija. Es decir, habrá ediciones más sencillas y otras más completas y lujosas. Se podrá escuchar una versión remasterizada de los clásicos en la mejor calidad actual e incluirá dos discos con algunas tomas raras de las sesiones junto a los demos que la banda grabó justo antes de darle play a la consola. La gran mayoría de este material jamás se escuchó.

En total serán 40 temas los que se escucharán en esta nueva versión del legendario disco. Por si esto fuera poco, incluirá un libro de 100 páginas que tendrá fotografías, la historia del álbum canción por canción, así como manuscritos de la banda y un prólogo escrito por McCartney.