Entre Villa Mercedes, Hollywood y Buenos Aires

Como todo buen actor, Matías Desiderio se amolda a cualquier circunstancia. Con el mismo entusiasmo puede estar en un set de Los Ángeles, en California, donde vive hace ocho años, compartiendo proyectos con Charlie Sheen; o, como sucedió el mes pasado, en la presentación en Villa Mercedes de una película sobre al aceite de cannabis.

El actor nacido en Buenos Aires se hizo conocido para el gran público como el villano de “Simona”, la serie de Canal 13 tristemente célebre por ser la última que tuvo a Juan Darthés como parte del elenco. Si bien Matías omitió hablar de su compañero, recordó en una charla exclusiva con “Cooltura” el buen clima reinante en las grabaciones y lo feliz que lo hizo trabajar allí.

San Luis representa un punto importante en la carrera cinematográfica de Desiderio. Vino por primera vez hace diez años para un pequeño papel en “Acorralados”, una película de Juan Carlos Desanzo con Federico Luppi y Gabriel Corrado sobre el corralito financiero, y allí conoció a Martín Ochoa, un villamercedino que en esa producción ofició de asistente de dirección.

Con los años Ochoa pudo concretar el viejo anhelo de filmar una película sobre el cultivo y el uso medicinal del aceite de cannabis para diversas patologías y convocó al actor. “Me hice muy amigo de Martín y por supuesto que no le pude decir que no. Trabajar con él es un placer inmenso porque es muy serio y muy profesional”, dijo Matías, quien se sorprendió por una extraña coincidencia entre el guión de la película –que se llama “Una casa con diez pinos”- y su vida real.

Un hermano menor de Desiderio sufre de epilepsia y una de las pocas calmas que obtiene es gracias a los efectos del aceite de cannabis. A partir de allí, el actor sintió que tenía que estar en la película puntana. “La vida de mi hermano cambió mucho a partir del uso del aceite. Es por eso que quiero concientizar que necesitamos una ley al respecto, en cuestiones de salud no se puede esperar mucho”, sostuvo el intérprete.

“Una casa…” –que es también una muestra del interés por la música nacional que tiene el director- le permitió a Matías comprender que es necesario que el cine cuente historias de ese tipo.

Y de paso asumir un compromiso que, a la distancia que le ofrece Hollywood, no siempre puede manifestar abiertamente: “Esas son las cosas que van a hacer que seamos un país mejor”.



Matías con Miriam Martín y Martín Ochoa.

Con 39 años recién cumplidos, Desiderio estuvo en la presentación del filme que el mes pasado se hizo en Villa Mercedes y no tuvo problemas en sacarse fotos y sonreír con quien se lo pidiera. En la película villamercedina, el actor interpreta a un abogado un poco turbio que quiere aprovechar el bache legal que hay sobre el asunto central de la trama para sacar provecho económico. Si bien no tiene la maldad que su personaje en “Simona”, hay en ese papel un toque de villano que parece distintivo en el actor. Nada es más alejado de la realidad. Es muy difícil encontrar a alguien que hable mal de Matías. Ochoa, por caso, ponderó la humildad que tuvo para ponerse a sus órdenes y estar en permanente servicio del trabajo; Laura Cuffini, una actriz puntana radicada en Buenos Aires que tiene un papel en el filme, resaltó su compañerismo y calidad humana; y hasta Víctor Sosa, uno de los productores mercedinos, destacó la ausencia de divismo en un actor de su categoría. “Canceló los pasajes y unas actividades que tenía en Hollywood para estar en la presentación de la película. Eso habla de su don de gente”.

Por su parte, el actor está agradecido por el amor que le dan en Villa Mercedes y retribuye ese cariño con palabras. “Estuve cuatro veces y siempre que me fui me sentí un poco más mercedino. La experiencia que tuve con “Una casa…” fue hermosa porque me encanta trabajar con gente que ama lo que hace”.

Su vida en Hollywood

Cuando fue por primera vez a Los Ángeles para presentar “Palermo Hollywood”, una película en la que tuvo un papel protagónico, Desiderio comenzó con los contactos con agentes y productores estadounidenses. Así fue que las relaciones le permitieron hacer algunas publicidades, participar en obras de teatro y, fundamentalmente, tener algún trabajo en la industria del cine, su objetivo central.

Ocho años después de radicarse en la meca de la industria, Matías ya tiene algunas labores interesantes y una doble residencia entre Estados Unidos y Buenos Aires que trata de dividir entre sus obligacionales laborales y los requerimientos familiares. Allá comparte un proyecto con Sheen del que no quiere adelantar demasiado, participó de un corto con la hija de Jean Claude Van Damme (lo que le permitió conocer a la estrella de las artes marciales) y se encontró de casualidad festejando su cumpleaños con Al Pacino.



Matías en la presentación de una "Casa con diez pinos".

“Estaba en el departamento de un amigo que conoce a Lucila Polak –la argentina que es pareja del famoso actor estadounidense- y cayeron como si nada. Le dije que era mi cumpleaños, que lo admiraba y me felicitó”, cuenta orgulloso el argentino.

En Argentina, Matías acaba de filmar “La sombra del gato”, una película de Guillermo Zapata (hijo del recientemente fallecido Rodolfo, cantor popular), que tiene entre su elenco a Miguel Ángel Solá, Rita Cortese, Maite Lanata y el estadounidense Danny Trejo, famoso por su personaje de “Machete”. Si bien no tiene fecha de estreno, Desiderio no para de promocionar el filme: “Van a ver a un Danny en un papel sorpresivo”.

También la última mitad del año la aprovechará para rodar su participación en “Trópico”, la nueva película de Sabrina Farji que tiene entre sus actores a Juana Viale, Mauricio Paniagua, el actor que hizo de Carlos Monzón joven en la reciente serie de Space, Fabián Mazzei y Andrea Bonelli.

Ese proyecto hará que Matías se quede en Buenos Aires al menos hasta el año que viene: el rodaje le llevará mucho tiempo y para él, como todo hombre de familia, hay una cita impostergable con sus afectos: “Las fiestas de fin de año se pasan en familia. Eso no se negocia”.