“El Pepo” pidió prisión domiciliara porque está en un “pozo depresivo”

La defensa del cantante Rubén Castiñeiras, más conocido como "El Pepo", pidió la prisión domiciliaria para el acusado por "un pozo depresivo", tras una pericia, pero la querella desacreditó ese informe y habla de intentos de "privilegios" hacia el vocalista.

En la presentación que hizo Miguel Ángel Pierri, abogado de "El Pepo" sostuvo: "Existe la imperiosa necesidad de que mi ahijado procesal sea cuidado por su esposa conforme lo indicado por el doctor Enrique De Rosa en su informe médico".

"Eso posibilitará un mayor funcionamiento de la psiquis y recuperación del estado de ánimo del imputado a fin de revertir el pozo depresivo que atraviesa desde el día del hecho", agregó el informe.

Asimismo, el letrado sostuvo que "eso facilitaría un mejor funcionamiento familiar con sus hijos volviendo al calor del hogar. En el régimen de prisión domiciliaria no existe obligación de hacerse cargo del imputado, pero a fin de aseverar la seriedad del pedido, su cónyuge asumirá su cuidado y sustento económico asumiendo el compromiso en forma juratoria".

Sin embargo, el abogado Marcelo Biondi, que representa a las familias del asistente del vocalista Ignacio Abosaleh y de su trompetista Nicolás Carabajal, ambos fallecidos durante el accidente ocurrido en la madrugada del 20 de julio en el kilómetro 8,5 de la Ruta 63 mano hacia la costa atlántica, remarcó que ese pedido no debe ser viable.

El juez de garantías de Chascomús, Cristian Gasquet, ordenó el 23 de agosto la detención preventiva de Castiñeiras por el choque en el que murieron dos de sus acompañantes y a partir de ese momento su abogado busca que le otorguen la prisión domiciliaria.

Posteriormente, se conoció que el cantante de cumbia dio positivo de marihuana y cocaína en sangre cuando volcó con su camioneta, la cual conducía a 139 kilómetros por hora en un tramo de la ruta en el que la velocidad máxima permitida es de 80.

Los familiares de Abosaleh y Carabal advierten de esta manera sobre un posible "trato privilegiado" si la Justicia finalmente le otorga la prisión domiciliaria a "El Pepo" para que lo cuide su esposa y salga de la cárcel de Dolores.

Enterado de la presentación, Biondi solicitó una pericia psiquiátrica para "El Pepo", al tiempo que su perito de parte, Rafael Milano, evaluó el informe de la defensa y notó fallas e inconsistencias para que pueda prosperar la prisión domiciliaria.

"Este informe no está hecho por un especialista en la materia de psiquiatría, porque hay términos que no existen dentro de la psiquiatría y que son mas del ámbito coloquial. La psiquis como estructura es un orden mental basado en el funcionamiento del intelecto, la emoción y la voluntad que en su casa la pueda mejorar o no no es un tema trascendente. Todas las personas privadas de su libertad tiene un compromiso de su psiquis. Esto no puede ser una excusa para salir del ambiente carcelario", precisó el perito por medio de Biondi.

NA