Newbery trabaja en doble turno pensando en un rol protagónico

Enfocado en hacer una buena campaña y en luchar bien arriba en el próximo Torneo Regional Federal Amateur de AFA, Jorge Newbery lleva adelante una exigente pretemporada con jornadas de doble turno.

El equipo "Pitojuán" comenzó su puesta a punto en Villa Mercedes, el pasado 2 de enero, con rutinas estipuladas por la mañana en el gimnasio, y por la tarde noche en el estadio "Osvaldo Centioni".

Newbery, con experiencia en certámenes de ascensos, se mueve bajo la supervisión del entrenador Mauro Rosales, quien cuenta con la base del plantel que viene de sellar una temporada exitosa, algunas caras conocidas que regresaron y dos refuerzos del ámbito local que se sumaron para potenciar el grupo.

"Nosotros hubiéramos querido arrancar en diciembre, pero por diversos motivos empezamos en enero. El proyecto es apostar a los chicos del club, afianzarlos para que el día de mañana no sean tantos los que vengan", comentó el DT.

Los que regresaron al conjunto del barrio Pringles son todos jugadores con paso por la categoría, quienes se encontraban jugando en suelo cordobés la Liga Regional de Fútbol de General Roca.

Se reincorporaron desde Cultural Mattaldi el defensor Jonathan Leyes, el volante Martín Bellón y el delantero Martín Álvarez. Mientras, desde Juventud Unida de Villa Huidobro arribó el mediocampista Diego Veneciano.

En cuanto a las caras nuevas, el cuerpo técnico "aurinegro" buscó los servicios del defensor Franco Guzzo, de Sportivo Pringles, y del volante de contención Axel Torres, de Sportivo Pueyrredón.

"Por ahora, por lo que tenemos pensado estamos bien. Nos haría falta un arquero más y ya con eso cerraríamos; a no ser que venga alguien de afuera de renombre o con trayectoria", dijo el DT.

De la mano de Rosales, Newbery consiguió el pasado año la clasificación al Regional Amateur al ganar el minitorneo que organizó la Liga Villamercedina, luego de quedar segundo en el campeonato por detrás de Alianza Futbolística, quien será uno de los dos rivales con los cuales compartirá zona.

Sobre los partidos de la primera fase, y lo que puede esperar de los equipos que enfrentará, el excapitán del "Pitojuán" señaló: "Lamentablemente no he tenido tiempo de ir a ver a San José, no sé cómo juega. Pero Alianza tiene nombres de experiencia que hace tiempo juegan juntos. Seguramente va a ser un rival muy duro".

A partir del lunes, Newbery dejará atrás la agotadora parte de rigor físico y, de acuerdo a lo planificado, empezará a pulir lo táctico teniendo más contacto con la pelota.

Rosales, con mucho optimismo, adelantó cuál es el objetivo que tiene el cuerpo técnico para este Regional Amateur de AFA: "La expectativa de todos es tratar de clasificar, ir partido tras partido. Después el objetivo es lograr el ascenso. Pero bueno, eso se verá con el transcurso del torneo".

Si bien no fueron confirmados, el "Aurinegro" villamercedino tiene en mente realizar pocos encuentros amistosos. En teoría dos o tres, que se desarrollarían sobre el cierre de la pretemporada.

Newbery ya tiene puesto el chip del certamen de ascenso. Y por lo que dice su historia, saldrá a buscar un papel protagónico para anotarse como candidato. Quiere repetir el salto que dio en 2013, cuando ascendió del ex Federal C al entonces Federal B de AFA.