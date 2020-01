Santiago y Carolina salen a la ruta para unir Ushuaia con Alaska

Santiago Bertaina y Carolina Fenoy le dieron un destino a sus sueños. Hasta hace unas semanas, la joven pareja de 30 y 26 años llevaba una vida normal con casa y trabajo. Pero todo cambió tras decidir embarcarse en el sueño de sus vidas: salir a la ruta y conocer toda América, uniendo Ushuaia (Argentina) con Alaska (Estados Unidos) en una camioneta equipada con un camper (casa rodante), una travesía que a sus protagonistas les demandará recorrer más de quince países, con estadías por distintas ciudades de Latinoamérica.



"A los dos siempre nos gustó la idea de viajar y soñábamos con concretarlo, era ahora o nunca y decidimos que llegó el momento", explicó Carolina, una mendocina que se instaló con su familia y cursó sus estudios en Administración de Empresas en San Luis, pero que terminó en Córdoba para trabajar en una importante empresa multinacional del rubro alimenticio.



En la provincia mediterránea fue que conoció a Santiago, un ingeniero industrial nacido en El Trébol, Santa Fe, que hasta hace poco se desempeñaba como jefe de producción en la compañía con sede en Jesús María, donde conoció a Carolina.

"Cuando nos decidimos comenzamos a vender casi todo lo que teníamos, dejando los departamentos donde vivíamos cada uno. Pasamos Navidad en El Trébol, Año Nuevo en San Luis y tenemos pensado salir a la ruta el lunes. La expectativa es conocer los lugares que siempre anhelamos, sin un tiempo definido", dijo Santiago, sin demostrar ansiedad, pero con una evidente ilusión reflejada en su mirada.



Casa móvil. El hogar de los jóvenes, al menos por los próximos cuatro años, será un moderno y práctico camper.



Técnicamente el viaje lo iniciaron para las Fiestas de Fin de Año, que fue cuando se deshicieron de sus respectivos hogares, que fueron reemplazados por un moderno camper de unos cuatro metros de largo, montado sobre la caja y parte del techo de una camioneta doble cabina. Para que el vehículo soporte los casi mil kilos extra, debieron reforzar los elásticos de la suspensión y soldar unos agarres para sujetarlo.



La casa móvil es desmontable, por lo que se puede sacar y continuar con la camioneta sola. Cuenta con una cama de una plaza y media; un pequeño living-comedor; una cocina con dos hornallas y un calefactor alimentado por una garrafa de diez kilos; una bacha; un baño químico; una ducha interna y otra externa; aire acondicionado y un tanque con capacidad para ochenta litros.



"Sabemos que nos va a demandar mucho tiempo el viaje hasta Alaska, mínimo cuatro años porque queremos conocer muchas ciudades de nuestro país, por eso empezamos el viaje por Ushuaia. También tenemos gran interés por Brasil, pero primero vamos a subir por Chile, y a la altura de Santiago del Estero queremos cruzar nuevamente hacia Argentina para recorrer el norte", señaló Carolina, quien agregó que si bien a ambos les costó mucho renunciar a sus respectivos trabajos en Jesús María, "no eran compatibles con los anhelos personales".



"Cada día que pasa estamos más convencidos de lo que hacemos. Si no lo intentábamos, nunca sabríamos cómo se siente y nosotros no queremos quedarnos con la duda", aseveró la joven.



Como el viaje hacia el destino final será con calma y sin apuro, tienen pensado ganarse el sustento diario con algún trabajo que puedan conseguir en alguna ciudad de paso. Para eso llevan consigo una cámara fotográfica profesional y un dron, dos dispositivos que les servirán también para llevar el registro cotidiano del viaje con imágenes y videos que publicarán en los muros de las redes sociales Instagram y Facebook (hakunamatataxelmundo).