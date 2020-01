Nehuén Bazán se incorporó al Equipo Continental San Luis

El flamante equipo Continental San Luis suma una cara nueva: el puntano Nehuén Bazán (20 años), uno de los jóvenes ciclistas más destacados a nivel nacional en los últimos tiempos. Bazán deja atrás una etapa con el Start Cycling Team y llega a prestigiar aún más al elenco sanluiseño dirigido por Josué Moyano.

En 2019, Nehuén compitió en Europa, fue campeón argentino de Ruta Sub 23 en Termas de Río Hondo, Santiago del Estero; y además participó en el Mundial de la categoría en Inglaterra representando a la Argentina (Ver "Mundialista").

En cuanto a lo que puede darle este ciclista al Continental San Luis, el propio Bazán dijo: "Me encantaría aportar al equipo todo lo que aprendí en estos cuatro años que me tocó competir en Europa. Allá el nivel y la organización de las carreras es distinto. Sumé experiencia y me hizo crecer".

—¿Ya habías trabajo con Josué Moyano? ¿Pudiste charlar con él con respecto a qué pretende de vos en el equipo?

—Con Josué, tiempo atrás ya habíamos entrenado juntos y nos conocemos bastante bien. También hablamos antes de entrar al equipo sobre cuáles eran los objetivos en la temporada y del proyecto. Ya tuvimos una charla y una aproximación a lo que será este lindo año que ya empezó.

—¿Ya se marcaron algunos objetivos, hay planeadas competencias importantes?

—Los chicos ya corrieron como equipo el fin de semana pasado (domingo 29 de diciembre) en la Doble Difunta Correa en San Juan, una carrera clásica y durísima. Yo también participé, pero corrí solo porque aún tenía contrato con mi equipo anterior. Ahora se viene el Giro del Sol, luego vendría Villavicencio, y correr lo que más se pueda hasta "La Vuelta del Porvenir en San Luis", que sería uno de los principales objetivos. Después se vienen los Argentinos y más cerca del invierno arranca la pista, así que objetivos de sobra.

— ¿Y a vos, cómo te fue en la Doble Difunta Correa?

—Bastante bien por ser que corrí solo. Estuve todo el tiempo en los cortes de punta. Al final se juntó todo el grupo y hubo sprint, que no es mi mayor fuerte. Pero terminé contento por estar en la fuga en una carrera que es difícil y en donde hubo un gran nivel.

—¿Fue el 2019 tu mejor año?

—Sí, creo que desde que estoy corriendo fue la mejor temporada. El balance fue súper positivo. Se dio la posibilidad de ganar el Argentino de Ruta, también una carrera muy importante en MTB, participar en un Mundial y pude cerrar la temporada en Europa con varias carreras.

—En los últimos años, pasaste mucho tiempo en Europa...

—Desde hace cuatro años que tuve la oportunidad de correr allá. En 2018 y 2019 con el Start Cycling Team anduve por Bélgica. Desde mayo hasta agosto o septiembre nos instalábamos allá.

—¿Cuál fue tu camino en el ciclismo hasta este presente?

—Yo empecé a correr de muy chiquito. Mi tío me armó una bici y ahí empecé a competir. A los 13 o 14 años lo empecé a tomar más serio; y a los 16 años ya pude empezar a viajar. Ahora sé que debo seguir trabajando duro para continuar aprendiendo y creciendo.

—¿Cómo te definirías como ciclista?

—Creo que soy un corredor completo. En la pista, en la ruta, también en MTB. En la etapas de montaña me siento un poco mejor, quizás ahí sea mi fuerte; aunque en las etapas llanas y en los sprint también me las rebusco.

—¿Te gusta también el MTB?

—Sí, muchísimo. El año pasado corrí, por ejemplo, una carrera maratón, que tenía 116 kilómetros, que para tierra es bastante. Me fue muy bien y gané. Después quería correr el Desafío al Río Pinto, pero justo tenía que viajar a Bélgica.