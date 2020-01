Frozen 2, la historia animada que inauguró un año caliente

Ojalá el tremendo calor que se instaló en la ciudad en este enero fatal pudiera ser aplacado con una película. En ese caso, “Frozen 2”, la historia helada que el segundo día del año se estrenó en los cines de todo el país, funcionaría como un perfecto bálsamo para el ardiente verano puntano. La producción de Disney, una secuela de un exitazo que tardó seis años en renacer, es el primer gran estreno del 2020, un año que aun con la ausencia de grandes directores promete algunas cosas interesantes en las salas.

Es extraño que las compañías y las cadenas de cines hayan aceptado gastar uno de los cartuchos más fuertes del año tan pronto y en una temporada en la que los cines no son la primera opción de salida. Pero el estreno en noviembre en Estados Unidos y las frondosas cifras que consiguió en la taquilla (recaudó 35 millones de dólares en sus dos primeros días de exhibición) apuraron la fecha del debut argentino.

Por eso y por la cercanía de las Fiestas de Fin de Año –una época perfecta para introducir el merchandising de la película Frozen se convirtió tempranamente en una de las producciones más calientes del año.

No es un dato menor el hecho de que grandes directores como Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Pedro Almodóvar (por citar solo a algunos) estrenaron el año pasado, por lo que en la temporada que acaba de comenzar se llamarán al silencio, descansarán o iniciarán un nuevo proyecto.

Ante ese panorama, una animación de Disney, con una historia entre tierna, emotiva y familiar, con un personaje que se roba el costado humorístico y que encima es la secuela de un éxito, no tiene, en apariencia, otro destino posible que ser un golazo. Frozen 2 retoma la historia de las princesas (ahora reinas) hermanas Elsa y Anna, unidas por un amor fraterno aunque dueñas de personalidades muy distintas.

Ambas están al inicio de la película a cargo del reino de Arendelle hasta que una serie de sucesos despierta en Elsa, la que posee el don de convertir en hielo todo lo que toca, una duda existencial, que es también una inquietud sobre su pasado.

Esos ruidos la llevarán a un bosque encantado, que no es más que una suerte de colonia de su pueblo condenada a vivir bajo un manto de neblina y con el peso de una historia que no está del todo clara. Adentrarse en esa zona, le advierten a Elsa, es un peligro constante que requiere el valor, el coraje y la imaginación que tiene la protagonista.

Los autores del guión de la primera parte dotaron a la reina de una magia culposa, que hasta ocultaba para no ser tratada de modo diferencial. Su capacidad de valerse del poder de la naturaleza le permite tener un carácter fuerte y, por ejemplo, no desestimar el llamado con que se inicia la película, una actitud que le permitirá, a la postre, develar una serie de verdades ocultas sobre su pueblo y sus raíces.

La relación entre las hermanas es otro punto que la película explota al máximo. Anna –más terrenal que la maga a tal punto que está en pareja con el apuesto aunque un tanto indeciso Kristoff- no está dispuesta a dejar que Elsa responda a los desafíos extraños sola, por lo que casi le impone el acompañamiento hacia el bosque. Su novio, su reno y el inseparable Olaf, siempre dispuesto a ser un contrapunto entre la risa y el llanto, también son parte de la comitiva.

Hasta allí, lo que es recomendable comentar sobre el argumento. Pero subyace detrás de ese fragmento de la película un mensaje que no todos los niños están preparados para recibir. Si la primera parte de Frozen terminaba como una fábula de perfecta sincronía familiar, la segunda tiene algunos signos trágicos y exige a las dos reinas una madurez que en la entrega inicial ni siquiera asomaba.

Los productores abrieron conscientemente en las dos protagonistas un mundo adulto, con sus responsabilidades y su crudeza.



"Frozen" ganó el Oscar a la mejor animación en 2013. Los productores esperan repetir este año.

En la segunda parte, las reinas salen del castillo encantado y de sus confortables habitaciones para adentrarse en un bosque que tienen peligros desconocidos, mares oscuros, gigantes peleadores y, sobre todo, más inestable que todo eso, una verdad por descubrir.

Una de las tantas maneras que los directores encontraron para marcar esas diferencias entre la primera y la segunda entrega fue en las paletas de colores. En “Una aventura congelada”, el brillo cromático fue un atractivo para los más chicos en un recurso que la mayoría de las animaciones han exprimido sin cuestionarse. En la película que se estrenó el jueves, en cambio, la manipulación es más opaca, producto de dos cuestiones argumentales: como está dicho, el bosque está sometido a vivir bajo las tinieblas; y la acción se desarrolla en otoño, la estación del año que representa la madurez.

El máximo uso del color con esas intenciones en Frozen 2 es la utilización del púrpura para el fuego.

La historia de la historia

La primera entrega de Frozen se estrenó en 2013 y presentó a las hermanas princesas, a un montañés simpático y a un muñeco de nieve que amaba el verano y que no tardó en meterse al público en sus narices de zanahoria. Al poco tiempo del debut, la película se convirtió en el largometraje animado más taquillero de todos los tiempos y ganó el Oscar a la mejor película animada en una terna en la que estaban The Croods, que resultó un fiasco comercial, Mi villano favorito 2 y las más delicadas Ernesto y Celestine, de Francia, y la japonesa Se levanta el viento, de una belleza profunda.

El dato saliente de aquella entrega es que la película ganó otra estatuilla por Let it go, la canción que se convirtió en un ícono y que en Argentina y para toda Hispanoamérica popularizó Tini Stoessel.

Apoyados en aquel sorpresivo triunfo de hace seis años, los productores insistieron en dotar de canciones la línea argumental de la nueva producción, a tal punto que hay siete en poco menos de una hora y media. Ese recurso hace que, en principio, el público infantil pierda un poco de atención sobre el relato. Y, segundo, que convierte a la producción casi casi en un musical.

Se valió para esa apuesta en la misma dupla de compositores que ganaron el Oscar aquella vez y en las interpretaciones de Panic at the disco, Kacey Musgraves y Weezer, todos artistas de renombre y surgidos de diversos géneros. Para la versión es castellano, la voz conocida es la de David Bisbal.

En las letras de algunas de esas canciones se encuentran más referencias al proceso madurativo que viven las protagonistas. Algunas están ocultas, otras decididamente exhibidas, como en “When Iam older”, en la que Olaf canta que “crecer significa adaptarse”.

El telón de fondo para relatar las aventuras es, como está dicho, el otoño, una plataforma que los realizadores usaron para lanzarse a otras de sus decisiones ya mencionadas: usar colores más opacos, a contramano de lo que se sugiere para una película infantil, y buscar una metáfora sobre el crecimiento.

No son pocos los elementos que se usaron para crear el mundo de fantasía de la segunda entrega de Frozen. Posiblemente, cuando dentro de unos 360 días se haga el recuento de las entradas vendidas y los premios ganados, los productores caigan en la cuenta de que tanto trabajo valió la pena.

LAS ARGENTINAS

EL ROBO DEL SIGLO

Guillermo Francella, Diego Peretti y Luis Luque cuentan, guiados por Ariel Winograd, el espectacular robo al banco Río que se produjo el 13 de enero de 2006. Una historia que tardó 14 años en ser contada, aunque no definitivamente.

RUMBO AL MAR

Una película con un inigualable toque melancólico: padre e hijo hacen un último esfuerzo de vida por conocer el mar. Federico Bal es el hijo y Santiago, fallecido hace un mes, el padre.

CORAZÓN LOCO

La oportunidad de demostrar que si está Adrián Suar, la película será un éxito. La dirige Marcos Carnevale.

LAS ESPERADAS

WEST SIDE STORY

¿Qué hace Steven Spielberg dirigiendo un musical? O mejor… ¿Por qué Steven Spielberg dirige un musical? Para la respuesta hay que esperar hasta la última semana de diciembre.

SIN TIEMPO PARA MORIR

James Bond está nuevamente en acción, con Daniel Craig otra vez como protagonista.

TOP GUN 3

Tom Cruise retoma uno de sus clásicos y ahora se muestra como el mejor piloto estadounidense.

LAS ANIMACIONES

SONIC, LA PELÍCULA

Después de la fallida versión del año pasado, Jim Carrey trata de reinvindicar al erizo azul que nació en el Sega. Live action 2020.

UNIDOS

Otra apuesta de Disney. Dos hermanos elfos buscan un poco de magia por el mundo. Estrena a principios de marzo.

MINIONS 2

¿Qué se puede decir? ¿La más esperada del año? Estrena el 2 de julio.

LOS POSIBLES ÉXITOS

1917

Sam Mendes dirige una historia ocurrida durante la Primera Guerra Mundial que puede repetir el éxito de Dunkerque, Hasta el último hombre o Francotirador.

GODZILLA VERSUS KONG

Dos gigantes se enfrentan para disputarse el reino de las taquillas.

RÁPIDOS Y FURIOSOS 9

Una saga a prueba de críticas malas. Volverá a llenar los cines.

LOS SUPERHÉROES

BLACK WIDOW

La heroína vuelve para mostrar qué pasó desde la película de El Capitán América hasta Vengadores: Infinity war.

WONDER WOMAN

En junio, uno de los meses fuertes para el cine, se estrena una película ambientada en 1984.

ETERNALS

La primera de la que promete ser una larga saga, con Angelina Jolie. El nombre de la película es por una tribu inmortal.