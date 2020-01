Panaderías de San Luis impulsan congelar el precio del pan

Mañana se reunirán para terminar de definir qué comercios de la ciudad adherirán a la medida.

Dicen que una buena acción lleva a otra y eso es lo que pensaron los panaderos de San Luis ante el mantenimiento de tarifas anunciado por el gobierno nacional. Confirmaron que algunas panaderías de la ciudad capital y La Punta tomarán la decisión de congelar el precio del kilo de pan, que actualmente oscila entre 80 y 110 pesos en la ciudad. Mañana terminarán de definir el listado de comercios que adherirán a la medida, que también se está llevando a cabo en otras provincias.

"Ayer (por el martes) planteamos la intención de no subir el pan, tratar de mantenerlo al precio que lo tenemos, que hoy ronda los 85 pesos en promedio. Es lo que yo aconsejo", afirmó Juan Calderón, presidente de la Cámara de Panaderos de San Luis.

Luego continuó: "Vamos a hacer una reunión más el viernes para terminar de confirmar todo, incluso las panaderías que van a adherir, porque algunas se manifestaron en contra, como es el caso de Bossio. Pienso que no voy a encontrar oposición, salvo por Bossio y Crokantes que manejan sus propios costos. Hay un consenso generalizado para congelar los precios".

En cuanto a los motivos, Calderón esgrimió que todo surge a partir de un comunicado de la Federación Argentina de la Industria de Pan y Afines (Faipa), para que se congele el precio del kilo de pan en todo el país. Eso, sumado al anuncio de que las tarifas no aumentarán por seis meses y que los empleados de las panaderías tienen previsto el aumento de sueldo en marzo, generaron la sensación de no necesitar que el precio reciba otro ajuste.

"No podemos ponerle más presión a la gente, porque todo aumenta. No debemos hacerlo. Además, consideramos que tampoco vamos a vender tanto pan, porque estamos en época baja. Todo esto solo sería referido al pan, no a otros productos. Uno puede aumentar 20 pesos la docena de facturas, pero no el kilo de pan", explicó el presidente de la Cámara de Panaderos, quien también es propietario de la panadería San Jorge.

Además de esa, otros comercios que confirmó que adherirán son Las Delicias, El Principito y Andrea. La que se manifestó en contra inicialmente fue Bossio, aunque Calderón indicó que no es definitivo que no se sume a la medida.

Por eso, prevén una nueva reunión mañana entre los panaderos para terminar de confirmar el congelamiento, además de definir el listado de las panaderías puntanas que le pondrán un freno al precio del kilo de pan.

La medida se suma al relanzamiento de Precios Cuidados a nivel nacional, también pensado para aliviar el bolsillo de la gente.