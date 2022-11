El consumo de facturas bajó más de un 30% en la capital provincial

Un relevamiento realizado por El Diario de la República en panaderías de la ciudad de San Luis estableció una baja importante en el consumo de facturas, con una caída mayor al 30 por ciento.

“El consumo de facturas bajó un 30% y aumentó un 20% la venta de las tortitas de grasa. Las variaciones de estos productos son por el poco poder adquisitivo de las personas en la actualidad”, explicó Luciana Piccinini, encargada de una panadería ubicada en Colón antes de llegar a Bolívar.

“Las ventas de facturas han disminuido entre un 40% y un 50%. En este tiempo decidí traer la medida justa para comercializar. Se ve una tendencia al decrecimiento en la demanda futura”, destacó Pablo Lorenzo, propietario de una panadería por España entre Hipólito Yrigoyen y Maipú.

“Las ventas sufrieron un decrecimiento en nuestro caso de un 20%, porque la época del año tiene dos particularidades. La primera es la preferencia por el pan dulce por la cercanía con las Fiestas y la segunda, porque el verano con las altas temperaturas provoca que el consumidor elija otros productos”, expresó Juan Calderón, presidente de la Cámara de Panaderos de San Luis.

La docena de facturas parte actualmente de los 700 pesos en adelante (en algunos locales llega a los 1.000 pesos), un precio que dista mucho de lo que valían a principios de año, cuando rondaban los $400. En las panaderías dicen que buscan mantener una base de clientes para que su economía sea sustentable y permita el pago de alquileres y empleados.

Hoy el precio de una docena de facturas parte de los 700 pesos en adelante.

Igualmente, aseguran que los grandes costos en la compra de insumos, sumado a la menor demanda de los clientes, es una combinación "fatal" para el mantenimiento de los locales.

“Los primeros días del mes se mueve bastante; después viene como una merma en el consumo. Además, todas las semanas aumentan los insumos y si no subís un poco los precios vas en pérdida”, mencionó Eugenia, dueña de una panadería ubicada en Rivadavia entre Tomás Jofré y Las Heras.

El presidente de la Cámara de Panaderos destacó: “El precio de la levadura fue una complicación para algunos, porque el valor aumentó y la caja pasó a costar $7.000, y estaba a principio de año en $3.000. Los gastos y escasos márgenes de ganancias siempre están presentes en este rubro, pero si vos sabés solventar los problemas diarios podés tener una buena calidad de los productos de panificación”.

Aseguran que el consumo de pan y tortitas se ha mantenido a pesar de los fuertes aumentos registrados durante este año. El kilo del primer producto oscila entre los $250 y los $350, mientras que el segundo arranca desde los $500 en adelante.

“Unos meses atrás, el precio del pan rondaba los $250. Desde que subió el valor de la harina tuve que empezar a comercializar 5 kilos por día y no los 10 que demandaban antes. Es la única forma de no quedarme con mercadería que me va a dar pérdida y no me va a permitir a la larga pagar el alquiler”, finalizó Lorenzo.