El incendio en las Sierras Centrales bajó hacia Los Molles

La lluvia no llega, el viento no se va y los bomberos no descansan. Durante la madrugada de este lunes, el incendio que afecta a las Sierras Centrales aumentó sus dimensiones por efecto de las fuertes ráfagas y las llamas descendieron a la localidad de Los Molles, donde algunos vecinos debieron ser evacuados a raíz de la densa columna de humo que cubre la zona. Cerca del mediodía, Damián Gómez, jefe de San Luis Solidario, informó que hay 14 dotaciones trabajando para controlar la situación a la espera de que el viento deje despegar a los aviones hidrantes.

En una conferencia de prensa improvisada a la vera de la Autopista 25 de Mayo, Gómez dijo que el incendio se encuentra “entre el paraje Los Molles y El Suyuque nuevo. Uno de los dedos del fuego ha bajado detrás de los domicilios. A primera hora de la mañana generamos toda la contención de la línea (de fuego), pero teniendo tanto viento y a mucha velocidad lo que vemos ahora son los reinicios”, especificó pasadas las 11 de la mañana.

Cerca de 140 bomberos y brigadistas de Villa de la Quebrada, Quines, Villa General Roca, La Punta, San Luis capital, Potrero de los Funes, El Trapiche, Villa de Merlo, Tilisarao, Concarán y Los Molles “trabajan solamente para resguardar la vida de los vecinos y los domicilios”, agregó.

Algunos pobladores debieron ser evacuados entre las 20 horas de este domingo y la dos de la mañana de este lunes a raíz del humo y de algunas acciones de los brigadistas, especificó el responsable de San Luis Solidario, aunque luego aclaró que esas personas ya regresaron a sus viviendas.

Igual que ocurrió este domingo la jornada de hoy se presenta complicada por la acción del viento: los aviones hidrantes no pueden despegar de momento y, por acción del humo, los satélites no brindan imágenes detalladas de dónde se encuentran los focos activos y hacia dónde se extienden los frentes del fuego.

“En perímetro del foco, según marcó el satélite ayer a las siete de la tarde, era de siete kilómetros. Sabemos bien que una lengua de fuego va hacia filo de las Sierras Centrales. Ahora calculamos que la zona afectada es de unos 10 kilómetros”. “El viento no nos deja ver. No nos deja visualizar, el avión no puede volar y los satélites no nos marcan nada. Entonces no podemos saber si el fuego va hacia Virorco por ejemplo, lo estamos evaluando”, agregó.

