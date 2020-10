Ya se anotaron catorce cabañas para participar en la 73ª Expo Rural

Cuando no había pandemia se podía compartir tribunas y el almuerzo tradicional. Ahora no. Foto: El Diario.

Entrenada con todos los conocimientos sobre la virtualidad y preparada para respetar los protocolos sanitarios vigentes para la modalidad presencial, la Sociedad Rural de San Luis (SRSL) está lista para recibir a las cabañas que participarán en la edición Nº 73 de la Expo Rural. "Para inscribirse hay tiempo hasta el 15 de octubre. Tenemos 14 establecimientos confirmados para exponer, concursar y vender sus bovinos y ovinos", dijo Edgardo Ríos, el vicepresidente de la institución.

La previa y las actividades principales serán transmitidas en vivo a través del canal de YouTube y de la cuenta de Facebook de la Rural, que tiene su predio ubicado en la esquina de las calles Belgrano y Rawson, en el oeste de la ciudad.

Según el cronograma publicado por la SRSL, el jueves 22 será el ingreso de todos los animales. El inicio de la actividad está previsto para las 8 y finalizará a las 20.

El viernes el predio abrirá sus puertas a partir de las 8, cuando se realizará la jura de admisión, un momento reservado al trabajo de los veterinarios. Siete horas más tarde prevén que será la jura de clasificación para determinar los premios del concurso. Los posibles compradores podrán visitar el predio para observar a los animales que saldrán a subasta.

La exposición finalizará el sábado con el tradicional remate de ovinos, que será de 10 a 13; y el de bovinos (machos y hembras), desde las 14, a martillo corrido.

Las cabañas de San Luis que ya están inscriptas son: José Chiotti, de la Cabaña Hereford y Angus La Euge, de Cuatro Esquinas; Eloy Guerrero, de la Cabaña Hereford Don Eloy, de San Luis; Gustavo Abrate, de la Cabaña Hereford Don Bernardo, de Macho Muerto; Alejandro Salvagno, de la Cabaña Angus El Arbolito, de Naschel; Luis Amitrano, de la Cabaña Angus Los Sauces, de Cerros Largos; Rodeo El Delmo SA, de la Cabaña Angus El Viejo Zorzal, de Villa Mercedes; y Marcos Gasman, de la Cabaña Limangus El Balcón del Sol, ubicada entre Cortaderas y Concarán.

De otras provincias se anotaron las cabañas de raza hereford La Cassina, La Camila y Los Ceibos, de Buenos Aires; María Pilar, de Córdoba. Y las de aberdeen angus Paimá y La Negrita, de Río Cuarto; y Los Nietos de la Riojana, de La Pampa.

“Las expectativas son siempre las mejores. Sí nos sentimos cautelosos por la pandemia por COVID-19, no es un año normal, pero estamos trabajando para que salga todo bien no solo para las cabañas, sino también para los compradores. Esta edición 2020 no tendrá las luces de las exposiciones anteriores, faltará el almuerzo, los espectáculos y los artesanos; serán solo remates. Pero no queríamos postergar esta fiesta histórica”, concluyó Ríos.