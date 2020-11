Capacitan a docentes para detectar dificultades en el aprendizaje

Con el objetivo de visibilizar la discalculia en el ámbito educativo, el Ministerio de Educación a través del Subprograma Modalidades Educativas brinda un curso virtual destinado a profesores y directivos de toda la provincia. Comienza este lunes, a las diez, y será transmitido a través de la plataforma de YouTube.

La jefa del Subprograma, Lorena Brando, comentó que la discalculia es la dificultad que tienen los estudiantes de aprender las habilidades aritméticas. Además, señaló que esto afecta por lo menos a un 6% de los alumnos. “No solamente queremos que se conozca un poco más, sino también darles a los docentes estrategias para trabajar en las aulas”, explicó.

Según Brando, los chicos que padecen esta condición tienen un aprendizaje normal en otras áreas curriculares, pero cuando son llevados al campo de los números se enfrentan a severas dificultades. Esta problemática se manifiesta desde temprana edad y los acompaña hasta la adultez.

Asimismo, precisó que se pueden detectar en nivel inicial. Por ejemplo, cuando en una clase les piden que digan cuántos elementos hay en el pizarrón, la mayoría responderá que hay cinco, mientras que él chico que tiene discalculia no lo sabrá. “En la primaria seguirán con esa complicación y no reconocerán las operaciones matemáticas”, señaló.

La funcionaria manifestó que la idea es que los profesores tengan herramientas para ayudarlos. "Si ellos no saben un ejercicio, ver de qué otra forma se les pueden enseñar los números o las tablas. En este último caso, en vez de que las sepan de memoria lo indicado es dárselas para que las tengan y no necesariamente que las recuerden, ya que les costará", resaltó.

El apoyo familiar, fundamental

El apoyo de la familia en estas circunstancias es fundamental. “Sin ella es complicado que reviertan esta problemática, ya que no solo se trabaja en la escuela, sino que también se refuerzan las tareas en la casa. En lo cotidiano manejamos números, por eso es importante que sepan que los niños no automatizarán los cálculos como lo haría otra persona. Es fundamental que no se frustren”, resaltó Brando.

Recordó que hace dos años en Argentina se sancionó la Ley de Dificultad de Aprendizaje, a la que San Luis adhirió, y señaló que si bien la discalculia está en la bibliografía hace años, recién ahora se visibiliza un poco más.

“Siempre se supo que estaba, pero nunca se le dio la relevancia que tiene. Hay papás que se enteraron que tenían esta problemática y hasta dislexia, por medio de los diagnóstico que les hacemos a sus hijos. Cuando les contamos los síntomas ahí recién se dan cuenta. Muchos han tenido un alto nivel de frustración con la matemática por este tema", manifestó Brando.

Si un chico es tratado a tiempo mejora, nunca deja de tener la dificultad, pero con estrategias compensatorias es más fácil sobrellevarla.

