Martín Duplessis volverá a acelerar a fondo en Ecuador

Tras estar nueve meses y medio parado, sin competencias oficiales en el calendario debido a la pandemia de coronavirus, Martín Duplessis se dará el gusto de despedir el 2020 como a él más le gusta: arriba de una moto. Es que el piloto villamercedino, al igual que en 2018, fue invitado a Ecuador para participar el 12 de diciembre en la quinta edición del Baja Pedernales Enduro Rally, prueba de 250 kilómetros (200 cronometrados) que combina velocidad y habilidad en la dura geografía de la provincia de Manabí.

Duplessis, quien en la anterior participación ocupó el segundo lugar en la General de motos y que le sirvió como preparación para la edición 2019 del Rally Dakar, viajará a suelo ecuatoriano con muchísimas expectativas y, a su vez, sin demasiado roce ya que realizó su última competencia en febrero pasado, cuando consiguió el lugar más alto del podio en el South American Rally Race, el cual constó de un total de seis etapas (más de 2.200 kilómetros) y recorrió las provincias de San Juan, La Rioja y Catamarca.

"Hace una semana y media me llamaron desde Ecuador los organizadores. Querían que fuera, y el miércoles me avisaron que van a enviar los pasajes. Esta es una prueba que tiene mucho de rally, en donde soy fuerte, por lo que el objetivo es ganar. Se corre sobre las montañas y una parte en la playa. Tiene un piso complicado porque es una zona donde suele llover mucho. Los pilotos no llevan roadbook (material de lectura en la navegación) pero sí GPS", comentó Martín, quien emprenderá el viaje la próxima semana.

El motivo por el cual el villamercedino partirá con varios días de antelación se debe a que encarará una serie de eventos dispuestos por la organización: "La idea es realizar una charla allá, y seguramente una clase de manejo. Eso es lo que dijeron. Después vendría la competencia".

El experimentado piloto dakariano, con cuatro presencias en la carrera más dura del planeta (2016, 25°; 2017, 15°; 2018, 18° y 2019 abandona) señaló que está bien físicamente, listo para volver a correr: "Lo bueno es que no tengo lesiones, el año que fui estaba fracturado en la mano —se golpeó en una práctica con el equipo Honda en Estados Unidos—. Ahora me siento bien, estoy entrenado, me mantuve físicamente porque sé que siempre puede surgir un llamado. Así como lo hizo esta gente, puede venir algo del Dakar o de cualquier otra carrera. En esta fecha podés recibir un llamado y tenés que estar preparado".

Al ser consultado sobre las chances de acelerar en la próxima edición del Dakar, que se desarrollará en enero en Arabia Saudita, contó: "La ilusión está. Hay equipos que me tienen en cuenta, pero este año es difícil. Los presupuestos bajaron —por la pandemia— e iría por la baja de algún piloto oficial. Si no se da, hemos conversado con mucha gente para iniciar un proyecto el año que viene con un buen equipo".

Duplessis, quien ya tiene el chip puesto en el Baja Pedernales Enduro Rally, buscará el sábado 12 de diciembre despedir el año de la misma manera que lo empezó: festejando con una sonrisa la obtención de la General en motos.

Ecuador será sin dudas una prueba de fuego tras estar más de nueve meses sin afrontar una competencia. Sin embargo, el villamercedino no se achica y luce decidido, preparado y muy motivado para dar nuevamente todo como ya es su costumbre.