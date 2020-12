Verónica Ojeda declaró durante cinco horas en la causa por la muerte de Maradona

Verónica Ojeda, la madre de Diego Fernando Maradona, declaró este lunes durante cinco horas ante los fiscales que investigan las circunstancias en las que murió el astro futbolístico y aportó datos sobre lo que vio en sus últimas visitas a la casa donde estaba alojada su expareja antes de fallecer, informó el abogado Pablo Baudry.

"Fue una declaración muy extensa. Aportó datos sobre la anterior internación domiciliaria de Diego, le preguntaron lo que ella vio, quién la dejaba entrar a la casa y quién no, quién la llamaba para decirle que él no la quería recibir y después Diego la llamaba para preguntarle por qué no había ido...", explicó esta tarde a la prensa Baudry, quien es la actual pareja de Ojeda y se presentó como representante de "Dieguito" como querellante en la causa.

El letrado contó que, en su declaración, Ojeda refirió que las personas con las que hablaba sobre el estado de salud de Maradona eran Leopoldo "Luque y la psiquiatra" Agustina Cosachov.

"Se está investigando si hubo abandono de persona", sostuvo el letrado y en ese sentido argumentó que la casa del country San Andrés, donde murió Maradona, "no estaba en condiciones para hacer una internación domiciliaria".

Según Baudry, se les hizo saber a Luque y a la psiquiatra que la casa no estaba en condiciones y dijeron que ellos se iban a ocupar.

Para el abogado, Maradona estaba a cargo de los que firmaron su salida de la Clínica Olivos, y que la empresa de medicina prepaga "Swiss Medical garantizaba los equipos y los profesionales, y que Luque subcontrató otra empresa”.

"'Dieguito', Dalma y Ganinna no pueden entender lo que los médicos pueden hacer. Hay responsabilidad de las empresas de medicina", señaló.

Luego, el abogado destacó el trabajo realizado hasta el momento por los fiscales a cargo del expediente y remarcó que va a ser muy importante el trabajo técnico que se va a llevar a cabo en los próximos días.

"Se realizará un relevamiento de las cámaras de seguridad, ingresos al country, quiénes estuvieron, y también a través de las planillas de ingreso", explicó.

Consultado sobre lo que vivió Ojeda cuando fue a verlo a Maradona dos días antes de su muerte, el letrado contó que "la hermana de (Matías) Morla la llamó (a Ojeda) porque Diego estaba solo, fue Verónica a la casa y estaba el custodio y la enfermera de los fines de semana. (Diego) Estaba tirado en la cama, habló con ella y con 'Dieguito'".

Para Baudry, si hubiera (habido) un médico clínico en el lugar, no hubiese pasado lo que pasó y remarcó que a Maradona “no lo atendieron por la condición del corazón".

El letrado contó que Ojeda le pidió a él que se presente en la causa porque quiere que cuando su hijo sea grande le pueda contar qué le pasó al padre, y que si hubo una muerte natural poder decirle que su papá se murió de un ataque el corazón, pero si hubo una muerte natural por impericia médica, que los culpables estén presos.

"Lo único que estamos buscando es saber la verdad. Queremos saber si era prevenible", sostuvo Baudry y añadió que en la clínica de Olivos se habló de una internación domiciliaria y no de un acompañamiento terapéutico.

En cuanto a lo que a él le concierne, "Diego estaba con ganas de vivir y no tomaba medicación cardíaca".

"Vivía en un playroom que no tenía ni baño privado, me parece lamentable porque Diego no se merecía vivir así", completó.

Télam/LE