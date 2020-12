Real Madrid se quedó con el clásico ante el Atlético y le quitó el invicto en la Liga

Real Madrid fue lapidario y supo marcar en los momentos justos para vencer hoy al Atlético Madrid por 2 a 0, y así quitarle el invicto en La Liga de España, al disputarse parcialmente la decimotercera fecha.

En tanto, Sevilla superó al Getafe por 1 a 0, Huesca al Alavés, por el mismo marcador y Valencia igualó con Athletic Bilbao por 2 a 2.

Con estos resultados, el Atlético del "Cholo" Simeone sigue puntero -con dos partidos menos- con 26 puntos, y detrás se ubica Real Sociedad, que mañana recibe a Eibar, y atrás de ellos aparece el Real Madrid, con un cotejo por jugar aún, con 23 unidades.

Un cabezazo del brasilero Casemiro y un remate de Carvajal que pegó en la espalda del arquero Jan Oblak antes de ingresar al arco, le permitieron al Real Madrid vencer al Atlético por 2 a 0, en el estadio "Alfredo Di Stéfano".

Esta victoria de los "merengues" dejó sin invicto al "colchonero", que sin embargo continúa siendo el único puntero, al menos por el momento, de la Liga española, y depende de sí mismo para poder mantener esa posición.

Valencia y Athletic Bilbao no se dieron tregua y redondearon un empate 2 a 2, y lo empezó ganando el equipo local con el tanto de penal de Carlos Soler, pero el equipo vasco lo dio vuelta con los goles de Asier Villalibre y un penal de Raúl Garcia, pero Manu Vallejo selló la cuenta.

El Sevilla, que tuvo a los argentinos Marcos Acuña y Lucas Ocampos, venció a Getafe por 1 a 0 con el tanto de Xabier Etxeita, en contra de su valla, mientras que el solitario gol de Javier Ontiveros le permitió al Huesca derrotar por 1 a 0 a Alaves.

La fecha continuará mañana con los duelos entre Real Sociedad vs. Eibar, Betis vs. Villarreal, Elche vs. Granada y Barcelona vs. Levante, y se completará con el partido entre Celta de Vigo vs. Cadiz.

La jornada se inició con el triunfo del viernes de Valladolid sobre Osasuna por 3 a 2.

La próxima fecha (la 14ª) será así:

Athletic Bilbao vs. Huesca

Atlético Madrid vs. Elche

Barcelona vs. Valencia

Levante vs. Real Sociedad

Osasuna vs. Villarreal

Sevilla vs. Valladolid

Celta de Vigo vs. Alaves

Granada vs. Betis

Cadiz vs. Getafe

Eibar vs. Real Madrid

