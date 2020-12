Paisaje y melodías: Agustín Díaz editó un video de música electrónica

La pesadilla de todo músico es que sus temas no gusten. Por eso Agustín Díaz, un dj en ascenso en la escena electrónica de la provincia, toma siempre en cuenta las preferencias de su público y usa como referencia a sus colegas internacionales para componer tracks que se asimilen en nivel a los mejores. Para él esa es la única forma de hacer música.

A comienzos de este mes, el dj y estudiante avanzado de la carrera de Producción Musical se apoderó, con sus compacteras como armas, del Hotel Internacional Potrero de los Funes y grabó un set de casi una hora a la orilla del dique, en la terraza de la confitería flotante. Afortunadamente, el día de la grabación el clima acompañó y los destellos del sol abrazaron al músico durante todo el video que publicó en su cuenta oficial de YouTube, llamada “Agustín Díaz”.

Al dj y a la música de su nuevo video, que oscila entre el progressive house y el techno melódico, los enmarcan una vista increíble de un manto celeste conformado por el agua del dique y el cielo despejado. La pulcritud del paisaje solo es interrumpida por una franja entre verde y marrón de las sierras.

Para componer sus sets de electrónica, el dj toma a sus referentes como musas, mientras que prefiere que el público se convierta en el juez exigente al que debe convencer. “Cuando voy a producir un tema, primero me tiene que gustar a mí y a la gente también. Para eso tomo algo de referencia, un sonido o un tema que me guste, no voy a copiar la misma melodía, pero me baso en el mismo groove que tiene”, razonó. Y remató: “De todas formas siempre está el miedo de que no guste”.

Agustín inició su carrera desde muy pequeño: tocaba en eventos y cumpleaños de 15. “Siempre quise dedicarme a la música electrónica, pero no lo veía factible. Con esos primeros trabajos logré comprarme los monitores, el controlador y los equipos”, recordó. Sin embargo, no fue hasta que terminó el secundario, en el 2017, cuando se animó a probar suerte y dedicarse a lo que realmente lo apasionaba, a pesar de que sus padres no estaban de acuerdo.

“Mis viejos no querían que me fuera a estudiar a Buenos Aires, además era todo un gasto. Un día me planté, les dije que me iba y eso hice. Fue una gran experiencia esto de viajar en tren todos amontonados, tenía casi tres horas de viaje para llegar a la facultad, pero conocí gente maravillosa y logré interiorizarme con la música”, relató el joven.

Agustín volvió a San Luis a causa de la pandemia y porque le resultó imposible mantenerse en la ciudad, aunque su mayor deseo es regresar y finalizar sus estudios. Pero por el momento su mejor opción es continuar en casa y dedicarse al cien por ciento en producir su música y grabar más sets.