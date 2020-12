Carla Escudero se consagró campeona argentina overall

Carla Escudero no para de conseguir logros. Ahora conquistó el título argentino overall de fisicoculturismo en la modalidad bikini fitness. La tomense subió a lo más alto del podio en la categoría master y senior. "Mi corazón explota de felicidad. Fue un año difícil para mí, pero valió la pena este gran esfuerzo. El campeonato overall es lo máximo. Es donde subimos todas las campeonas de las distintas categorías y se elige la campeona de campeonas. Es lo más emocionante que pude obtener, todavía lloro de alegría", comenzó diciendo la flamante monarca, que se coronó en Carlos Paz. Ahora sueña con el Sudamericano y con conseguir la tarjeta profesional.

Carla abrazó está disciplina hace cinco años. Su marido (Raúl López) arrancó primero y ella siempre dijo que el día que tenga su propio lugar de entrenamiento iba a comenzar a prepararse para competir. Y vaya si lo cumplió. En poco tiempo no para de cosechar trofeos y títulos.

Se cuida mucho. Está en todos los detalles. No quiere dejar nada librado al azar. Sabe que el sacrificio tiene recompensa y, de a poco, va cumpliendo con sus metas, aunque va por más.

Hice pádel por un tiempo, pero cuando nos encontramos con el fisicoculturismo, no nos separamos más". Carla Escudero, fisicoculturista.

"Lo principal es llevar una dieta —en la que se come cada tres horas— basada en carbohidratos y proteínas, o sea un 70% es la alimentación y el resto es entrenamiento, que dura una hora y cuarenta minutos entre entrenamiento y cardio", aseguró.

La pandemia le puso un freno de mano a la actividad, pero Carla no se dio por vencida. Siguió con las prácticas diarias. Y fue así que llegó de la mejor forma al Argentino de Carlos Paz, donde en su categoría compitió con otras ocho mujeres.

"Yo compito en la modalidad bikini fitness —en la categoría senior— que se divide por altura, en mi caso 1,63 metro; y en la categoría master —30 hasta 35 años— en esta modalidad el jurado observa desde la presentación de la atleta, como peinado, maquillaje, pintura del cuerpo, poses, caminata, simpatía; y se elige un cuerpo torneado con simetría entre hombros y caderas, cintura pequeña y un buen abdomen", explicó.

Es una apasionada del deporte. Hizo pádel, pero cuando comenzó con el fisicoculturismo se dio cuenta de que era lo suyo. Es como estar en su hábitat natural. "Cada podio que lográs es una caricia al alma. El sacrificio es grande, no solo de entrenamientos y en cuidados, sino también para poder viajar a todos los certámenes, así que cuando llega un premio es una gran satisfacción", aseguró.

Podio. Una sana costumbre de la atleta sanluiseña. Una máquina de ganar.

A la hora de los agradecimientos no se olvidó de la familia y de sus alumnas del gimnasio, quienes siempre están y la apoyan. Las que apuntalan cuando las cosas no salen. Y también se hizo un tiempito para darle las gracias a Susana Ortega, su preparadora. "Susana es parte importante de mi crecimiento como atleta", dijo.

Carla Escudero se define como una guerrera. Es una deportista que busca superarse día a día. Los títulos no le nublan la vista, al contrario, son un aprendizaje para lo que viene, y lo que viene es pelear por un lugar en el Sudamericano. "Vestir la camiseta argentina sería lo más", cerró la tomense.