Rusia autorizó la vacuna Sputnik V para mayores de 60 años

Los últimos estudios confirmaron que el uso de la vacuna no representa "ningún riesgo" a ancianos. Foto: Télam.

Rusia autorizó este sábado el uso de la vacuna Sputnik V contra el coronavirus en personas mayores de 60 años.

"El Ministerio de Sanidad aprobó cambios en las instrucciones de uso del medicamento. Así, los ciudadanos mayores de 60 años también podrán vacunarse contra el coronavirus", sostuvo el titular de la cartera sanitaria, Mijaíl Murashko, en declaraciones a la televisión pública del gigante euroasiático.

Hasta el momento, el gobierno ruso había aplicado la vacuna contra la COVID-19 a personas de entre 18 y 60 años, tras haber lanzado la campaña de inmunización el pasado 15 de diciembre.

Murashko subrayó que los últimos estudios realizados confirmaron que el uso de la vacuna desarrollada por el Centro Nacional Gamaleya no representa "ningún riesgo" para los ancianos.

Hasta el momento, Rusia registra un total de 2.992.123 casos positivos de COVID-19, enfermedad que provocó 53.539 muertes.

El pasado viernes, el director del reconocido instituto de epidemiología, Alexandr Gintsburg, había anticipado que los especialistas no habían detectado nuevos efectos secundarios en los mayores vacunados con Sputnik V.

Días atrás, el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, había desatado una polémica al admitir en conferencia de prensa que no podía vacunarse porque su edad, 68 años, no se lo permitía.

"Yo atiendo a las recomendaciones de nuestros especialistas y por eso por ahora no me he puesto la vacuna, pero lo haré sin falta cuando sea posible", había explicado el mandatario euroasiático al ser consultado sobre si se había inmunizado.

Las palabras de Putin habían generado críticas y temores en distintos países, ya que dejaba fuera del plan de inmunización a uno de los sectores más frágiles a la hora de contraer coronavirus.

NA / AFA.