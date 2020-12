Adiós al compañero entrañable

Con la promesa de forjar unas raíces firmes, como las que Roberto "Toto" Tessi dejó en la cultura puntana, y la esperanza de que sus ramas abracen a quienes se sienten en la entrada del Estadio Único La Pedrera, la familia del artista villamercedino fallecido la semana pasada plantó un árbol en el ingreso de uno de los espacios emblemáticos de la ciudad que lo vio nacer y convertirse en un artista, y de la provincia que lo recordará como el maestro de la libertad.

Como tantos otros días desde que inició la pandemia, el sábado fue uno de esos "minutos de silencio" para recordar y homenajear a otro de los artistas que se llevó el 2020. Entre los asistentes a la conmemoración estuvo el gobernador Alberto Rodríguez Saá, amigo personal de Tessi, quien fue el encargado de plantar y dejar en tierra firme y a la vista de todos un plátano, un árbol muy especial en la historia de Roberto.

"Elegimos un lugar que está en la entrada de la ciudad, donde pasa la gente y se puede sentar alrededor del homenaje. Siempre la idea fue plantar un plátano porque Roberto había sido un defensor de los plátanos en Villa Mercedes, un árbol que identifica la ciudad. Cada vez que alguien quería sacar uno hacía un escándalo, fue un gran defensor del medioambiente", recordó Adriana Bazzano, la esposa de "Toto".

Roberto siempre le ponía el hombro a todo, no era una persona que se quejara; todo lo contrario". Adriana Bazzano, esposa de Tessi.

El árbol está acompañado por una placa conmemorativa diseñada por Luciano Tessi, hijo del artista. Fue confeccionada en piedra blanca con su imagen en negro y la frase "El maestro de la libertad". Además, una pluma y un martillo representan un humilde resumen de todas las profesiones que encarnó "Toto": escultor, escenógrafo, director de escuela, historiador, comunicador y exdirector de Cultura provincial.

Como no podía faltar en un acto que recuerde al escultor, el arte, la amistad y su labor por la cultura estuvieron presentes. Habló un alumno de la Escuela de Bellas Artes y el Gobernador. "Para nosotros fue muy importante que él esté y todo lo que dijo fue hermoso. Después le dedicamos unas palabras con mis dos hijos. Luciano dijo una frase: '¿quién puede reglamentar lo que tu alma necesita?' y así era él, estaba internado y hasta último momento hablaba con nosotros por teléfono y videollamadas, preguntaba por sus alumnos y estaba preocupado por la escuela, que era su pasión".

Roberto falleció el jueves 26 de noviembre en un centro asistencial de su ciudad natal. Estaba internado tras contagiarse de coronavirus. "Nunca tuvo fiebre ni necesitó oxígeno. Se le complicó neurológicamente. No tenemos un diagnóstico, pero lo concreto es que hubo que hacerle una intervención pequeña y no toleró la anestesia. Tuvo dos paros y al tercero, falleció", relató Adriana, quien argumentó que lo más difícil fue no haber podido estar junto a su marido en sus últimas horas.

Si bien para los puntanos Roberto Tessi siempre será sinónimo de cultura y educación, para la familia del artista fue un sinónimo de padre y la representación del amor por la vocación. Para sus alumnos el escultor será quien plantó en ellos la semilla del conocimiento y el arte.

El cuerpo del docente fue cremado porque, según explicó Bazzano, "era una decisión que iba acorde a lo que él pensaba y a sus ideas".