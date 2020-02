Martín Duplessis se mantiene firme arriba

Un río crecido provocó la cancelación de la quinta etapa cuando los competidores recorrían el último tramo del día. Con los cronómetros parados, el mejor entre las motos hasta allí fue Martín Duplessis.

El piloto villamercedino empleó un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 12 segundos para completar la jornada, mientras que su escolta inmediato, Facundo Calderas, fue un minuto y 43 segundos más lento. Tercero en la etapa terminó Santiago Micheloud a 2 minutos y 22 segundos.

Casualmente estos tres pilotos y en el orden que terminaron ayer marchan en la general.

Duplessis tiene un acumulado total de 20 horas, 13 minutos y 31 segundos, mientras que Calderas está a 25 minutos y Micheloud a 35 minutos cuando faltan dos etapas para el final.

"Fue una buena etapa estilo motocross, de a cuatro máquinas juntas. La verdad es que todos los días vengo abriendo el camino y eso complica. Estoy muy tranquilo y eso me da la chance de cuidar la moto, mi KTM es vieja con relación a las otras motos y eso me hace tener mayores precauciones, además el ritmo que llevo me permite eso", sentenció el villamercedino.

El resto de los ganadores de la jornada fueron: Pablo Roa en Moto 2, Marcelo Medeiros en Q1, José Faule en Q2, Ian Aburgueily en Q3, Juan Cruz Yacopini en prototipo de Autos, Hernán Roberti en T2.

Hoy se disputará el tramo entre Belén y Santa María.