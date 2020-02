Damián De Hoyos, el artillero de la levantada de Juventud

Aunque el fútbol es un juego de equipo y lo individual siempre queda en segundo plano, es imposible separar el buen momento colectivo de Juventud del presente perfecto de Damián De Hoyos, el delantero marplatense de 31 años que aportó una racha de 4 goles en los últimos 3 partidos (dos el 7 de diciembre ante Olimpo, uno en enero ante Huracán Las Heras y el otro el domingo a Sansinena). Todos sirvieron para ganar.

La intención de De Hoyos y el deseo de todo Juventud es que la relación que el "9" tiene con las redes no sea solo un amor de verano y que se prolongue hacia un otoño de clasificación a la próxima fase para el "auriazul".

—¿Se debían un buen rendimiento de visitante como este ante Sansinena?

—Sabíamos que íbamos a una cancha difícil donde no muchos pudieron ganar, pero venimos muy motivados de la pretemporada, del arranque que tuvimos y creo que fuimos los justos ganadores.

—¿Cuándo hizo el click el equipo para empezar a revertir la situación?

—Con el cuerpo técnico anterior veníamos haciendo las cosas bien, obviamente esto es por resultado y no se venían dando. Creo que contra Olimpo nos pusimos en la cabeza que era un partido de seis puntos, porque veníamos los dos en el fondo de la tabla y lo pudimos ganar. Después vino el receso, el fin de año y siempre se renuevan las esperanzas, todo eso sumado al cambio de entrenador y a la buena pretemporada que hicimos, sabiendo que no podemos regalar nada. Por suerte arrancamos de la mejor manera que no es poca cosa, y de a poco nos estamos alejando de la parte donde no queremos estar.

—¿El próximo partido es clave para el despegue definitivo?

—Creo que es un partido importante como todos los que asumimos, no por la posición en la tabla en la que se encuentre Sol de Mayo, sino porque fin de semana tras fin de semana Juventud se juega una final en este semestre. Nos prepararemos y seguro llegaremos de la mejor manera para extender esta racha positiva que tenemos.

—Hablando de rachas, vos venís bastante dulce con el arco.

—Sí, para el delantero siempre es importante hacer goles, es grato poder darle una mano al equipo y por suerte las cosas se vienen dando y uno también trabaja mucho y muy duro para eso, y esperemos que siga la buena racha.

—¿Es el mejor momento de tu carrera este que vivís en Juventud?

—Sí, en lo personal creo que se me vienen dando las cosas como siempre traté de que me salgan, pero también soy realista de que en lo grupal levantamos mucho como equipo, y de a poco vamos saliendo de esta situación tan incómoda y nos acercamos más a la parte donde queremos estar, que es peleando más arriba, entre los seis primeros que clasifican.

—Cambió mucho tu compañero en el ataque ¿eso afecta tu juego?

—Hay que acostumbrarse al planteo del equipo, a veces me tocó atacar solo arriba, pero creo que si el equipo sigue concentrado como en los últimos partidos todo se hace mucho más fácil y uno está preparado para ayudar de la forma que sea.

—¿Qué les aportó Marcelo Fuentes a ustedes como grupo?

—Es un entrenador muy serio, que es muy exigente y yo creo que el gran cambio fue trabajar sobre los errores, reducir el margen y eso se viene notando. Teníamos también un problema en la pelota parada y creo que vamos mejorando. Pero lo que más rescato es su exigencia.

—¿Piensan en poder pelear por la clasificación?

—Nosotros domingo a domingo vamos viendo para que estamos, depende de los resultados de la fecha, la tabla de posiciones cambia mucho. Hace dos semanas éramos últimos, hoy nos alejamos, pero vamos semana a semana y dentro de algunas fechas nos daremos cuenta dónde estamos parados.

—¿Qué te pareció San Luis?

—Estoy muy cómodo en San Luis, es una ciudad muy tranquila, muy linda. Me siento adaptado y también estoy muy contento en el club, espero seguir durante este año así como lo empecé. Este es un gran momento.