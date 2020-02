Rocío Campos se anima a un oficio en el que siempre predominaron los hombres

Ya no es raro ver mujeres que ocupan espacios que antes eran reservados para los hombres. Rocío Campos tiene 32 años y desde hace 7 es operadora de sonido en Canal 13 San Luis. Hace poco tiempo se sumó a la familia de Radio Lafinur para ser la operadora de tres espacios en la programación de esa emisora y se consagró como la única fémina que ocupa ese sitio. Habló con El Diario de la República y contó las situaciones que vive por su condición de mujer y cómo se abre camino en un mundo masculino.

"Hoy la mujer tiene que tener una postura fuerte para caminar en la vida y no debería ser así. Tendríamos que poder ser lo que somos", contó Rocío en la entrevista mientras recordaba las insistentes miradas recibidas por encontrarse agachada ya que la labor de tira cables en su momento la obligaba a tomar esa posición. O al recordar situaciones con hombres en las que debió aclarar que lo que sucedía traspasaba el límite del respeto.

A pesar de aquellos sucesos, la flamante operadora de Radio Lafinur destacó que ama su trabajo y que no lo cambia por nada. "Para llegar adonde estoy, no sólo tuve que luchar con prejuicios por mi condición de mujer, sino también con aquellos que ponían en duda si este oficio me permitiría ganar la suficiente plata para subsistir. A pesar de eso yo sigo adelante", acotó.

Destacó que mas allá de todo, en el camino que lleva transitado, se encontró con las personas correctas que confiaron en su capacidad y que le brindaron oportunidades. "Arranqué siendo asistente. La primera experiencia fue de compañeros que ofrecían su ayuda con muy buena voluntad, pero yo les decía que podía sola, porque así me gusta hacer mis tareas", explicó sobre sus preferencias en las labores que requieren de su habilidad y no de aquellas que se hacen en equipo.

A pesar de que hizo su carrera de Postproducción en la Universidad de La Punta (ULP), destacó que las nuevas tecnologías la obligan a estar en permanente capacitación. "Es importante en este oficio la capacidad de adaptarse. No solo a las herramientas disponibles para trabajar si no también poder congeniar con los conductores y hacer un lindo producto, sobre todo, en la adrenalina de estar en vivo", detalló y agregó que eso lleva un proceso de conocimiento del equipo de trabajo.

Sobre el recibimiento que le dieron en la radio explicó que las mujeres se alegraron por su desembarco. "Yo también me alegro cuando ocupamos lugares que antes no. Es una forma de mostrar que si queremos, podemos. Mi trabajo en particular no es para el tipo de personas que no les gusta ensuciarse o hacer fuerza, pero eso puede ser un condicionante no solo para mujeres. Hay hombres que tampoco tienen esas capacidades", contó.

Rocío al igual que muchas mujeres se replantea a cada momento cuál es su rol en la sociedad y cómo vivir en armonía sin que eso signifique resignar sus convicciones. Asegura que su temperamento la ayuda a ganarse el respeto por lo que solo bastaron algunos límites claros para que no la avasallen. Sin embargo, reconoció que eso le demanda un trabajo extra, que espera algún día se termine en post de la igualdad.



Rocío contó que en sus inicios tiraba cables y que después incursionó en la consola.

Su historia: con ganas siempre de volver a casa

Rocío Campos tiene 32 años. Nació en San Luis. Sus padres son chilenos y por causa de la dictadura de ese país llegaron exiliados. Formaron su familia y tuvieron tres hijos. La coyuntura económica de Argentina hizo que su padre buscara un nuevo rumbo, esta vez en España. Ella y su madre decidieron volver a San Luis. Rocío tenía 16 años y aún la escuela secundaria incompleta. Luego decidió estudiar Turismo. Rápidamente torció el timón de su vida y entró a la carrera de Postproducción en la ULP, lugar donde conoció su gusto por trabajar en los medios de comunicación. A su carrera la desarrolló en Canal 13, en donde se dedicó, entre otras cosas, a hacer móviles. También participó en las trasmisiones en vivo que realiza la Agencia de Noticias.