El viajar no solo es un placer, también es un derecho

"El Derecho está en todos lados”. Esa fue la premisa que a Belén Peña Cabrera le indicaron durante sus años de estudiante. Un viaje a El Chaltén, en Santa Cruz, la llevó a descubrir su otra pasión: el turismo. De esas dos carreras que poco parecían tener que ver, la abogada sintetizó su propósito en la vida: asesorar y velar por los derechos de los turistas. Así nació “Derechos Viajeros”, su web donde recibe más de 15 consultas diarias, sobre todo en vacaciones. Belén es abogada especialista en Turismo en Capital Federal y la primera consulta, dice, es gratis.

El Derecho orientado al Turismo es una rama bastante nueva y no muy explotada aún. Sin embargo, son muchos los viajeros que alguna vez tuvieron un problema ya sea con un vuelo, un hotel o con un seguro de viaje. De hecho, el 80% de las consultas y casos que le llevan los clientes a Peña Cabrera son complicaciones con las aerolíneas.

“Las cancelaciones de vuelo son los reclamos que más recibo. Sobre todo porque en Argentina hubo muchos inconvenientes con un par de aerolíneas como Andes y Avianca que cancelaron sus viajes y a raíz de eso hubo que reubicar a los pasajeros. Pero eso no es sencillo, entonces en esos casos lo que se solicita es o que sean reubicados o la devolución del dinero”, comentó la especialista. “Aunque muchas veces las empresas reintegran solo un porcentaje del costo del ticket porque descuentan las tasas y ahora también el 30 por ciento del dólar tarjeta”.

Advirtió que cuando un vuelo se demora o es reprogramado, dependiendo de la cantidad de horas, los pasajeros tienen derecho a que se les brinde la posibilidad de comunicarse con sus familiares o con su trabajo para avisar la demora. También a un régimen de comidas y “si el avión se retrasa más de 4 horas se tienen que hacer cargo del alojamiento y del traslado ida y vuelta del hotel al aeropuerto. A veces te dan vouchers y se hacen cargo, otras solo te reintegran el 50 por ciento”.

El robo o la pérdida de las valijas es otro de los problemas que más sufren los viajeros. “Cuando vas a buscar a la zona de cintas la maleta y no está o está rota, tenés que llenar un formulario que es un reclamo y te dan un código para que puedas rastrearla a través de una página web. A veces aparecen en otro aeropuerto, pero si pasan dos días y no la encuentran, la dan por perdida. En ese caso la aerolínea se tiene que hacer cargo del costo de la ropa que el pasajero necesita y de los elementos de higiene personal”, afirmó.



Hoteles fantasmas

“Me llegan consultas relacionadas con hoteles que no existen. Hay mucha publicidad engañosa en cuanto a hoteles. El otro día me mandó un mensaje una chica en Egipto. Estaba preocupada y asustada porque estaba sola y aunque había tomado todas las precauciones para viajar segura, cuando llegó el lugar no existía”, relató Peña Cabrera.

Pero ¿Qué sucede en esos casos, sobre todo cuando la contratación se hace a través de una página reconocida como fue este caso con Booking?

“Eso depende. Hay muchas agencias que no están en Argentina y hay otras que tienen sus capitales mayoritarios afuera, pero tienen alguna sucursal en el país como es el caso de Booking. Lo que hago muchas veces es rastrear algún lugar físico en Argentina, donde estoy matriculada y los llevo directamente a mediación. En esos casos si se resuelve en mediación se llega a un acuerdo. Pero el problema que hay acá, a diferencia de otros países, es que no tenemos tipificado o reglamentado el tema de los precios”, expresó.

“Por ejemplo, si vas a España y tenés problemas con un vuelo, en la reglamentación europea está regulado cuánto te corresponde si el avión se demora, cuánto si la valija se perdió. Acá no tenemos eso y la realidad es que a veces es abusivo y hay que negociar con la aerolínea”, manifestó.

Un viaje asegurado

Peña Cabrera comentó que otro de los reclamos comunes que recibe en su estudio son los problemas con las aseguradoras de viajes. La falta de información por parte de las agencias a la hora de contratar un seguro o asistencia de viaje es el factor determinante.

“Muchas veces los seguros no informan que hay enfermedades preexistentes como la diabetes y la hipertensión cardíaca que no están cubiertas dentro del seguro. Me pasó con clientes sobre todo mayores que pensaban que tenían todo cubierto, sufrieron una situación y tuvieron que ser internados y pagar todos los gastos médicos. Eso es falta de información, es importante consultar pero también las empresas tienen que especificar qué cosas cubre la asistencia y cuáles no”, expresó.

Es esos casos, la abogada pide toda la documentación que le dieron a sus clientes y revisa en la letra chica si cubre o no ciertas enfermedades. Del mismo modo recomendó prestar mucha atención a la hora de contratar. “Siempre les pido a mis clientes que lean bien los términos y las condiciones”.