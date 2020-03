Atletismo: en Rosario hubo acción en Pista y Campo

El último sábado se llevó a cabo el Torneo de Atletismo Homenaje “Brian Toledo”, en el estadio municipal “Jorge Newbery” de Rosario. Allí hubo tres sanluiseños: Mayla Rosales (compitió en 100 metros y salto triple), Leslie Lucero (100 y 200 metros) y Leandro Paris (800 metros).

En 100 metros, la ganadora fue la cordobesa Victoria Woodward con 11.95; y las puntanas completaron los dos restantes lugares del podio con casi idéntica marca. Lucero marcó 12.58.572 y Rosales paró el reloj en 12.58.576. Leslie Lucero también compitió en 200 metros, en donde ganó con 26.05. Por su parte, Leandro Paris largó en 800 metros llanos, pero no pudo terminar la prueba.

“He cambiado muchas cosas e iba para ver en qué estado estaba, con el objetivo de correr prolijo. Me sentí cómoda, bien técnicamente. Tampoco se esperaban grandes marcas por el día: llovió en la previa y había mucho viento”, contó Leslie Lucero, que actualmente entrena bajo las órdenes de Claudio Rodríguez, en Córdoba.

Por su parte, Mayla Rosales agregó: “Fue un viaje relámpago. Tenía el apto físico y la licencia, así que viajamos el viernes a la noche. Llegamos, corrimos y volvimos. Junto a mi entrenador, Jorge Niño, vimos en dónde estábamos parados. Se dieron marcas que no esperábamos. Para arrancar el año, bastante bien”.

La atleta de Estudiantes también participó en salto triple, en donde ganó con 10.95. “Hacía cuatro años que no saltaba. La última vez, en 2016, estábamos buscando una marca para un Sudamericano en Lima. Las condiciones no se dieron y me frustré, porque había hecho una preparación muy dura. Ahí dije: 'No voy a saltar más'. Este año, Jorge me planteó competir en salto en largo en el Vendimia de Mendoza (torneo que finalmente se suspendió el último fin de semana). Y acá pasó lo mismo: había 200 metros y triple, y me decidí por el salto triple”, contó Rosales.

Estos atletas de enorme nivel que tiene San Luis —al igual que otros seis deportistas de nuestra provincia— se preparaban desde hace tiempo para los Grand Prix Sudamericanos que iban a disputarse del 27 al 29 de marzo en Concepción del Uruguay. Pero esa competencia internacional fue suspendida la semana pasada, por las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus.