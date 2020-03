La Justicia de San Luis obliga a renegociar un crédito UVA

La jueza Civil, Comercial y Minas 3 de la Primera Circunscripción Judicial, Valeria Benavídez, emitió recientemente una medida cautelar que obliga a la sucursal de la ciudad del Banco

Supervielle a renegociar los términos de un crédito UVA (Unidad de Valor Adquisitivo), préstamo que se otorga para la compra de una vivienda o terreno. La disposición prohíbe embargos, retrotrae el valor de las cuotas al 31 de julio de 2018, frena hostigamientos telefónicos e impide el entrecruzamiento de datos con el sistema Veraz del abogado Gustavo Quiroga, que es el damnificado y patrocinador del caso.

“Lo interesante de la medida es que le ordena al banco la renegociación de los términos del contrato de tal manera que pueda afrontar el pago, porque el desfasaje que se produjo cuando empezó el descalabro generalizado (devaluación) provocó que la cuota subiera exactamente al doble, cuando mis ingresos no se incrementaron en la misma proporción”, señaló Quiroga.

El letrado tomó la deuda en julio de 2018. En ese tiempo indagó sobre las expectativas que tenía el Estado nacional por la inflación y el índice de precios al consumidor para asegurarse de las condiciones del préstamo. Sin embargo, la devaluación dio un giro a su planificación al incrementar el valor de las cuotas. Según el contrato, el crédito era de $2.867.641 equivalentes a 114.613 UVAs; a la fecha de la firma el valor UVA era de $25 y la primera cuota fue de 1.039 UVAs, que se traduce en $26.011. En diciembre del 2019 la cuota ascendió a $50.463, tornando prácticamente inviable la continuidad del pago.

"Técnicamente la medida se denomina anticautelar porque se le ordena a la institución que no me demande, que no me embargue, que no me envíe al Veraz, que no me hostigue telefónicamente. Pedí que esta situación se mantenga hasta que quede sin efecto la emergencia económica declarada por la Presidencia de la Nación o hasta que el Banco Central determine qué hacer con los créditos", sostuvo.

Otra de las cláusulas protege al damnificado en torno a lo que se denominan "cédulas": la hipoteca entrega un crédito UVA y crea cédulas que se pueden vender y comprar; cuando el riesgo país sube, los bonos bajan y entran en el juego financiero los fondos buitres, que entre otras cosas buscan comprar estas cédulas. La cautelar prohíbe su venta.

Según el abogado y socio de Quiroga, Guillermo Celi, que colaboró en distintos ejes de la presentación, la resolución de la Justicia marcó un importante antecedente que será usado en el futuro en otros casos.

"Seguramente será invocado por quienes les toque participar en otras presentaciones. Realmente es muy bueno porque abre la instancia de la renegociación en términos racionales. Nos encontramos con una jueza que entendió que hay que encontrar formas posibles", manifestó.

"Estoy sorprendido. Salió todo lo que pedí, no estoy contando una cuestión que se me ocurrió, se trata de algo que otros también lo están padeciendo. En la última manifestación que hubo por los créditos UVA había personas que descreían de la Justicia; esta resolución habla de lo contrario, hay que pensar también que hay jueces que tienen otra formación, otra visión", agregó Quiroga.

