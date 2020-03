Para el Comité Olímpico es "poco responsable" dar una fecha para los juegos de Tokio

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), el alemán Thomas Bach, consideró hoy que es "poco responsable" dar una fecha tentativa para la realización de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en plena pandemia de coronavirus.

"Nadie sabe qué pasará mañana, en un mes o en cuatro meses; no sería responsable establecer una fecha en este momento. Hay muchos pronósticos diferentes sobre el coronavirus, unos te dicen que seguirá la misma curva, otros que llevará más tiempo y hay gente que habla de olas diferentes y que viviremos esto durante mucho tiempo", dijo Bach en una entrevista en New York Times.

La incertidumbre continúa sobre lo que sucederá con los Juegos de Tokio 2020, programados para el período que va desde el 24 de julio al 9 de agosto próximos que fue ratificado el martes pasado por el COI.

Bach, abogado y exesgrimista, agregó: "Estamos especulando sobre posibles acontecimientos pero no conocemos cuál será la situación. Por supuesto, consideramos varios escenarios pero, al contrario que otras organizaciones deportivas o ligas profesionales, nosotros tenemos aún cuatro meses y medio hasta el inicio de los Juegos".

El dirigente alemán comparó con el caso de las ligas europeas de fútbol: "Muchas competiciones han pospuesto sus partidos. La Eurocopa debía haber empezado en junio se aplazó un año y las ligas de Europa lo han recibido bien porque pueden terminar sus temporadas".

"El COI todavía no está celebrando los Juegos, no debemos alterar nuestro calendario, no estamos poniendo en la agenda la cancelación de los Juegos, se lo debemos a los atletas y al mundo", agregó.

Bach también habló de la preocupación de los deportistas y lo que deben hacer: "Aconsejamos que se pongan en contacto con sus comités nacionales para que tengan información sobre cómo pueden entrenar, respetando las restricciones. Vimos que hay deportistas que son muy creativos a la hora de entrenar en casa".

