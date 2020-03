Nueva Galia: prohibieron el desplazamiento en vehículos

En la localidad sureña rige el protocolo de aislamiento obligatorio más severo de la provincia. La medida fue adoptada tras la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad entre integrantes de la comunidad menonita, emplazada a 18 kilómetros.



Si bien toda la provincia se mantiene blindada para evitar el contagio masivo de coronavirus, la medida tiene una impronta aún mayor en Nueva Galia. Allí, el Gobierno de San Luis mantiene el aislamiento total y absoluto de su población por la aparición de síntomas compatibles con la enfermedad entre los integrantes de la comunidad menonita, ubicada a unos 18 kilómetros de la localidad sureña, donde además las disposiciones sanitarias se recrudecieron con la prohibición de circular en vehículos.

Así lo confirmó el intendente comisionado de Nueva Galia, Sergio "Pitín" Moreyra, quien indicó que las personas únicamente pueden desplazarse a pie, solo para comprar los insumos necesarios de alimentación e higiene.

"Seguramente mañana (por hoy) va a empezar a regir lo que anunció el gobierno provincial para salir a proveerse determinados días de la semana, según la terminación del número de documento. Si bien hay restricciones en el límite con La Pampa, el abastecimiento es normal", indicó Moreyra.

La alarma se encendió en la localidad del Departamento Dupuy en el ocaso del fin de semana, cuando a última hora del domingo el gobernador Alberto Rodríguez Saá informó un blindaje obligatorio tras la detección de un posible brote epidemiológico entre los menonitas, que hasta el momento incluye a once personas que presentan afecciones respiratorias. Las sospechas por posibles contagios se incrementaron por los nexos confirmados que esa comunidad tiene con otros extranjeros.

"En la comunidad vive un total de unas cuatrocientas personas que se autosustentan, por eso para no dejarlos desabastecidos llevamos toda la mercadería que encargan hasta el ingreso de la colonia y después ellos pasan a retirar las provisiones. Ningún poblador de Nueva Galia trabaja ahí", dijo Moreyra.

Recordó que la Provincia envió a analizar en el instituto Malbrán, de Buenos Aires, las muestras tomadas a los menonitas.

"El aislamiento es total al menos hasta fin de mes, pero si concluye y todavía no tenemos los resultados de los casos sospechados, en principio la cuarentena seguiría y el comité provincial de crisis resolvería los pasos a seguir si alguno da positivo", sostuvo el intendente comisionado.

Para asegurar que la gente se quede en su casa, la Comuna de la localidad provee a los pobladores de agua, alcohol en gel y jabón líquido y a quienes los soliciten también les acerca alimentos. Las provisiones son principalmente para los que están imposibilitados de ir a sus lugares de trabajo y para los adultos mayores, quienes integran la población de riesgo.

"No podemos salir, solo con un permiso especial para comprar algún medicamento o alimentos. No hay muchos comercios y no todos abren, pero en mi caso compré todo antes de que empezara la cuarentena en todo el país. Evito cualquier tipo de contacto con mi familia, sobre todo con los nietos", señaló Mabel Amaya, una vecina de 72 años, de Nueva Galia.